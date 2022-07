Horário do jogo do Brasil feminino hoje x Peru e onde assistir (21/07)

Horário do jogo do Brasil feminino hoje x Peru e onde assistir (21/07)

Quer saber o horário do jogo do Brasil feminino hoje? Pela última rodada do grupo B da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru. Jogando nesta quinta-feira, 21 de julho, a partida vai começar às 21h (Horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta em todo o país.

Confira todas informações sobre o jogo do Brasil feminino hoje a seguir no texto.

Horário do jogo do Brasil feminino hoje

O jogo do Brasil feminino hoje vai ser às 21h, nove horas da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Pela TV aberta, o SBT transmitirá o jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje! Disponível em todos os estados do país, a emissora traz a narração de Téo José, comentários de Erika, Nadine Basttos e Mauro Beting.

Para quem já está acostumado na TV paga, o canal do SporTV exibe através das operadoras de TV por assinatura também em todo o país. Basta sintonizar a programação e torcer.

Online, o site do SBT (www.sbt.com.br), e os aplicativos do SBT Vídeos e o Globo Play retransmitem para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário do jogo do Brasil feminino hoje : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Onde assistir: SBT, SporTV, Site do SBT, SBT Vídeos e Globo Play

SBT, SporTV, Site do SBT, SBT Vídeos e Globo Play Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Brasil e Peru na Copa América Feminina

Líder do grupo B com 9 pontos, a Seleção Brasileira está praticamente confirmada na semifinal. No entanto, a vitória ou o empate nesta quinta-feira ajudam a equipe a carimbar o passaporte até a próxima fase e, principalmente, a ter a vantagem do seu lado. Sob o comando da técnica Pia, a seleção venceu as três partidas. Se perder, aí terá de contar com tropeços da Argentina e Venezuela.

Do outro lado, o Peru vem na 5º posição do grupo B sem pontos marcados. Ou seja, a equipe peruana apenas cumpre tabela nesta quinta-feira, já que perdeu os três confrontos que disputou até aqui na Copa América Feminina. Na primeira rodada tomou goleada das argentinas, depois perdeu para o Peru e por fim outra derrota diante do time do Uruguai feminino.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Entre as dez seleções, Brasil e Colômbia estão praticamente classificadas para as semifinais da Copa América Feminina a temporada.

No grupo A, as seleções da Colômbia, Paraguai e Chile disputam as vagas, enquanto no grupo B, o time do Brasil, Argentina e Venezuela (a surpresa da competição) estão na parte de cima. Por isso, com três pontos de diferença e mais o saldo de gols, tudo pode mudar.

Por outro lado, Bolívia e Peru já estão eliminados.

Fique alerta torcedor, e confira a classificação na última rodada.

GRUPO A

1 Colômbia – 9 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 6 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 9 pontos

2 Argentina – 6 pontos

3 Venezuela – 6 pontos

4 Uruguai – 3 pontos

5 Peru – 0 ponto

+ Fórmula 1 horários: programação do GP da França 2022