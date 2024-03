Horário do jogo do Brasil hoje contra a Inglaterra e onde assistir

Horário do jogo do Brasil hoje contra a Inglaterra e onde assistir

A Inglaterra recebe hoje o Brasil no primeiro de dois amistosos pré- Euro 2024 durante esta janela internacional. O jogo deste sábado, 23 de março, será no estádio Wembley, em Londres, com transmissão ao vivo para todo o país a partir das 15h30 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Brasil hoje na TV?

Após o Caldeirão com Mion, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Inglaterra e Brasil, a partir das às 15h30, com narração de Luis Roberto.

Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. A transmissão começa mais cedo, uma hora antes da bola rola.

Além da tradicional cobertura pela televisão, também dá para acompanhar o jogo do Brasil na internet. Com a exclusividade da emissora carioca no torneio de futebol, o serviço de streaming Globoplay retransmite de graça o sinal da TV Globo para o público.

Além do Globoplay, também é possível assistir pelo GE, site de notícias, e o Canais Globo, plataforma de canais para assinantes.

Estreia de Dorival na Seleção Brasileira

“Será o dia mais emocionante da minha vida”, disse Dorival antes de seu jogo de estreia e, apesar de ser apenas um amistoso, não há tempo para erros com a Copa América se aproximando e o Brasil precisa melhorar seu desempenho a partir do que eles mostraram nos últimos 12 meses.

>> Quantos títulos Dorival Júnior tem como técnico

Escalação do Brasil

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Leo Jardim (Vasco da Gama), Rafael (Sao Paulo).

Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto) Beraldo (Paris St Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Fabricio Bruno (Flamengo), Murilo (Palmeiras).

Meio-campistas: Andre (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers), Lucas Paqueta (West Ham United), Pablo Maia (Sao Paulo).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepe (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) and Vinicius Jr (Real Madrid).

Seleção da Inglaterra

O craque Harry Kane com certeza ficará de fora do jogo contra o Brasil e também está em dúvida para enfrentar a Itália, enquanto Bukayo Saka se retirou da seleção.

Goleiros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker ( Cidade de Manchester).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal).

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern de Munique), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).