Horário do jogo do Brasil nas quartas de final, SEXTA-FEIRA, na Copa do Mundo 2022

Estamos nos aproximando do final do cronograma da Copa do Mundo de 2022 com as oito equipes finais que permanecerão de pé após a conclusão das oitavas de final. E a boa notícia é que ainda tem jogo do Brasil rumo ao hexa.

Todas as oito equipes nesse ponto estarão a apenas três vitórias de erguer o troféu da Copa do Mundo. Veja as datas dos jogos:

Quando é o jogo do Brasil nas quartas de final?

Após golear a Coreia do Sul, a seleção brasileira vai jogar na sexta-feira, 9 de dezembro, ao meio-dia , contra a Croácia.

O jogo do Brasil terá transmissão ao vivo na TV Globo, Youtube com Cazé, FIFA+ e SporTV e GE. Veja o Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022.

Calendário das quartas de final e do próximo jogo do Brasil

Sexta-feira, 9 de dezembro

Jogo 58 – Brasil de 53 x Croácia de 54, 12h – Estádio Education City

Jogo 57 – Holanda x Argentina, 22h – Estádio Lusail

Sábado, 10 de dezembro

Jogo 59 – Vencedores de 55 x vencedores de 56, 12h – Estádio Al Thumama

Jogo 60 – Inglaterra x França, 16h – Al Bayt Stadium

França e Inglaterra chegaram às quartas de final da Copa do Mundo no Catar com uma enxurrada de gols que os levaram a encerrar de forma convincente as eliminatórias da Polônia e do Senegal.

A Argentina também avançou para as quartas de final com uma vitória por 2 a 1 sobre a Austrália . A Holanda, com uma vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, também conquistou uma vaga nas quartas de final.

Calendário e resultados dos jogos do Brasil

Qui, 24 de novembro Brasil 2 Sérvia 0 - Estádio Lusail

Segunda, 28 de novembro Brasil 1 Suíça 0 - Estádio 974

Sexta, 2 de dezembro Brasil 0 Camarões 1- Estádio Lusail

Segunda, 5 de dezembro Rodada de 16 Brasil x Coreia do Sul 14:00 Estádio 974

Sexta, 9 de dezembro Quartas de final - 12h (meio-dia) no Estádio da Cidade da Educação

Terça, 13 de dezembro Semifinais - Estádio Lusail

Sábado, 17 de dezembro* Disputa do terceiro lugar - Estádio Internacional Khalifa

Domingo, 18 de dezembro Final - Estádio Lusail

Como funcionam as quartas de final

As quartas de final funcionam da mesma forma que as oitavas de final. São quatro partidas de eliminação simples em que um vencedor precisa ser determinado no dia. Portanto, se as equipes estiverem empatadas após os 90 minutos do regulamento, serão disputados 30 minutos de prorrogação.

Se as equipes ainda estiverem empatadas na conclusão do período de prorrogação de 30 minutos, a partida prosseguirá para uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor.

Veja como funciona a disputa de pênaltis:

Cada equipe tem cinco tentativas de marcar um pênalti contra o goleiro adversário, com cada lado determinando qual jogador deve chutar e a ordem específica.

A equipe que converter mais pênaltis com sucesso após cinco rodadas é considerada a vencedora e avança, embora a partida seja oficialmente registrada como empate no registro de cada equipe.

Se as equipes estiverem empatadas nos pênaltis feitos após o final da quinta rodada, ambas as equipes têm uma rodada adicional de tentativas até que o impasse seja finalmente quebrado.

Um jogador não pode ser nomeado para fazer uma segunda tentativa de pênalti na mesma disputa de pênaltis até que todos os 11 jogadores em campo no final da prorrogação - incluindo o goleiro - tenham feito uma tentativa.

Seleção brasileira é favorita na Copa do Mundo

O Brasil é fortemente cotado para ser o time a ser batido na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, enquanto a Seleção busca o sexto título mundial recorde.

Apesar de não ter vencido a Copa do Mundo desde que Ronaldo os inspirou à glória em 2002, o Brasil é o número 1 do mundo pela FIFA.

O veterano técnico Tite tem um dos elencos mais completos do planeta, com Alisson, Ederson, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Neymar e Vinicius Jr.

A espera de duas décadas pelo maior prêmio do futebol aumentou a pressão sobre o Brasil para vencer a Copa do Mundo e, apesar de não ter conquistado a Copa América em 2021, a sensação é de que esta é a melhor chance em muito tempo para acabar com a seca .

A equipe de Tite abriu sua campanha no Catar com uma vitória confiante por 2 a 0 sobre a Sérvia, antes de derrotar a Suíça por 1 a 0.

Com a qualificação para as oitavas de final já garantida, o Brasil descansou os jogadores contra Camarões, que aproveitou ao máximo para vencer por 1 a 0 no final da partida.

Apesar da derrota, o Brasil ainda terminou na liderança do grupo no saldo de gols.