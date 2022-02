Horário do jogo do Chelsea x Plymouth hoje e onde assistir – 05/02

Disputando a classificação na Copa da Inglaterra, o Chelsea recebe o Plymouth neste sábado, 05/02, com a bola rolando às 09h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da competição jogando no Stamford Bridge, a casa dos Blues. Com transmissão ao vivo na TV e também online, confira os horários do jogo do Chelsea hoje e onde assistir.

Horário do jogo do Chelsea hoje

O jogo de hoje, a partir das nove e meia da manhã neste sábado, terá transmissão do canal ESPN, disponível ao vivo somente pela TV por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Para chegar até a quarta fase, o Chelsea superou o Chesterfield na terceira rodada pelo placar de 5 a 1, jogando em casa, na cidade de Londres. Em um novo desafio neste sábado, precisa da vitória em seu favor se quiser chegar longe na competição inglesa para brigar pelo título da temporada. Os Blues vem de vitória contra o Tottenham no Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Plymouth teve um caminho mais complexo para chegar até aqui na Copa da Inglaterra. Passou pelo Sheffield Wednesday na primeira rodada, depois o Rochdale FC na segunda e, por fim, o Birmingham na terceira rodada da competição. Dessa maneira, deve contar com os seus melhores jogadores para contar com a classificação histórica.

Escalação do Chelsea x Plymouth

Com o Mundial de Clubes pela frente, o técnico Tuchel deve optar por jogadores reservas para o confronto deste sábado na Copa. Além disso, Pulisic, Reece James, Ben Chilwell e Ruben Loftus-Cheek continuam fora do plantel dejogadores.

Do outro lado, o elenco não tem baixas.

Escalação do jogo do Chelsea hoje: Bettinelli; Sarr, Christensen, Chalobah, Simons; Jorginho, Níguez, Barkley, Hudson-Odoi; Havertz, Werner

Escalação do jogo do Plymouth hoje: Cooper; Grant, Gillesphey, Wilson, Scarr, Edwards; Randell, Houghton, Broom; Ennis, Jephcott

