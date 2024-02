Jogo do futebol feminino é válido pela semifinal da Super Copa.

Horário do jogo do Corinthians feminino e onde assistir a semifinal (15/02)

Horário do jogo do Corinthians feminino e onde assistir a semifinal (15/02)

Pela semifinal da Super Copa de futebol feminino, hoje tem jogo do Corinthians contra o Ferroviária, a partir das 16h15 (horário de Brasília). A disputa desta quinta-feira, 15 de fevereiro, será na Neo Química Arena.

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino

A partida do Corinthians feminino x Ferroviário hoje,15, será transmitida na Globo. A semifinal é em jogo único e quem perder está eliminado, já quem ganhar está na final e vai encarar o Cruzeiro.

Os times finalistas da Super Copa receberão uma premiação de R$ 1 milhão, e o vencedor vai levar mais R$ 600 mil, e vice-campeão R$ 400 mil. Portanto, o prêmio final será de R$ 1,6 milhão para o primeiro lugar e R$ 1,4 milhão para o segundo .

Como assistir Corinthians no Globoplay?

Além da televisão, também dá para acompanhar a partida do Corinthians feminino na internet pelo Globoplay, serviço de streaming sob demanda. Não precisa ser assinante para ver a programação da Globo na plataforma porque é um canal aberto.

Dá para assistir no computador ou no aplicativo em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo, clique em 'Entrar' à esquerda no menu e digite o login de assinante. Caso contrário, clique em 'Cadastre-se' e preencha as informações de forma gratuita.

Passo 2: Feito o cadastro na Conta Globo, retorne ao menu principal e clique em 'Agora' ou Agora na TV'.

Passo 3: Daí, escolha a programação da TV Globo para assistir em tempo real.

Veja também quanto ganham as jogadoras do futebol feminino do Corinthians.