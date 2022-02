Horário do jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje: onde assistir (27/02)

Horário do jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje: onde assistir (27/02)

O Corinthians recebe o RB Bragantino neste domingo, 27/02, pela nona rodada do Campeonato Paulista na Neo Química Arena, na capital paulista. O horário do jogo do Corinthians hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians e RB Bragantino hoje vai começar às 11h, pelo horário de Brasília.

A partida do Campeonato Paulista vai ter transmissão no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, disponível para todos os estados do Brasil.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Data: 27/02/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: Premiere e TV Paulistão Play

Como estão as equipes na temporada?

O time do Corinthians faz uma boa temporada no Campeonato Paulista, mas acabou tropeçando na última rodada diante do Botafogo ao empatar. Agora, busca retomar a sua sequência de bons resultados enquanto aparece em primeiro lugar no grupo A, tendo 14 pontos com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, o time do RB Bragantino vem em primeiro lugar com 16 pontos no grupo D, ou seja, tem a vantagem de sete pontos diante do segundo oponente, garantindo-se cada vez mais próximo da classificação antecipada até as quartas de final. Se vencer, coloca o pé na próxima etapa.

Escalação de Corinthians x RB Bragantino

Jô, Fagner, Gil e Gabriel Pereira são desfalques ao Timão.

Do outro lado, o Bragantino não tem novas baixas.

Corinthians: Cássio; João Pedro, João Victor, Raul, Bruno Melo; Cantillo, Roni, Luan; Gustavo Mosquito, Adson, Róger Guedes

RB Bragantino: Cleiton; Andrés, Leó Ortiz, Luan Candido, Natan; Jadsom Silva, Praxedes, Miguel; Artur, Leandrinho, Ytalo

Confira o último jogo do Corinthians x RB Bragantino.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.