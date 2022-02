Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Carioca neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Horário do jogo do Flamengo x Nova Iguaçu hoje e onde assistir o Carioca

Pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo recebe o Nova Iguaçu em confronto neste domingo, 13 de fevereiro, a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio da Cidadania tendo transmissão ao vivo. Saiba as escalações, arbitragem, onde assistir e qual o horário do jogo do Flamengo hoje.

O jogo do Flamengo hoje, pelo Campeonato Carioca, vai começar às 19h pelo horário de Brasília.

O duelo vai contar com a transmissão do TV Cariocão Play (Serviço de Streaming) ao vivo para todo o Brasil somente para assinantes da plataforma, estando disponível pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Local: Estádio da Cidadania

TV: Sem transmissão

Online: TV Cariocão Play

Flamengo x Nova Iguaçu no Campeonato Carioca

Flamengo: Sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo conseguiu uma melhora significativa no Campeonato Carioca depois de vencer o Audax na última semana. Em quarto lugar com 10 pontos, tem a possibilidade de se aproximar dos adversários na parte principal e, com isso, ser campeão da Taça Guanabara.

Nova Iguaçu: Enquanto isso, o Nova Iguaçu permanece em décimo primeiro lugar, próximo da zona de rebaixamento, com 2 pontos. No jogo deste domingo, o grupo vem em busca da sua primeira vitória na temporada do estadual.

Escalação do Flamengo e Nova Iguaçu

Escalação do Flamengo – Hugo Souza; Gustavo Henrique, Léo Pereira, Filipe Luís; Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol, Marinho.

Escalação do Nova Iguaçu – Luis Henrique; Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha; Vinícius, Vandinho, Dieguinho; Andrey, Luã, Samuel Granada.

