Horário do jogo do Ituano x Corinthians hoje e onde assistir online – 06/02

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Ituano recebe o Corinthians neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior. Com transmissão ao vivo no streaming, confira onde assistir e horários do jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Ituano e Corinthians, a partir das seis e meia da tarde, vai passar no serviço de streaming HBO Max e no Estádio TNT ao vivo com cobertura exclusiva somente para assinantes. O serviço do HBO Max está disponível por assinatura pelo site oficial (www.hbomax.com) pelos valores de R$19,90 e R$ 27,90 por diferentes pacotes. Do outro lado, o Estádio TNT também tem o seu acesso pelo portal (www.br.estadio.com) pelo valor de R$19,90 mensal.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO MAX e Estádio TNT

Escalação do Ituano x Corinthians

O time do Ituano não tem baixas para o confronto deste domingo.

Do outro lado, Cássio continua afastado do elenco após testar positivo.

Escalação do Ituano hoje: Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson, Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão; Aylon, Calyson

Escalação do Corinthians hoje: Matheus; Fagner, Gil, João Victor, Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira; Gustavo Mosquito, Jô, Roger Guedes

O time do Ituano venceu a equipe da Inter de Limeira na última quinta-feira e, agora, tem pela frente um dos elencos favoritos ao título na competição da temporada. Por isso, se quiser continuar subindo na classificação em busca até a próxima fase, precisa dar o melhor em campo neste domingo. No grupo C, está em terceiro lugar com 7 pontos.

Após perder para o Santos no clássico da terceira rodada do futebol paulista, a Diretoria do Timão optou por demitir o técnico Sylvinho do comando. Agora, enquanto espera por um novo comandante, o time do Corinthians precisa dar a volta por cima e conquistar a segunda vitória na temporada da competição. Por fim, no grupo A, está em primeiro lugar com 4 pontos.

Relembre como foi o último jogo do Ituano x Corinthians.

