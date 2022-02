Horário do jogo do Madureira x Vasco hoje e onde assistir – 06/02

Horário do jogo do Madureira x Vasco hoje e onde assistir – 06/02

Buscando a liderança do Campeonato Carioca, o Vasco visita o Madureira neste domingo, 06/02, a partir das 15h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Conselheiro Galvão. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir e os horários do jogo do Vasco hoje.

Horário do jogo do Vasco hoje

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, e nos serviços de streaming OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura tanto pelo site como no aplicativo a partir das três e meia da tarde. O serviço está disponível por assinatura (www.cariocaoplay.com.br) e pelo aplicativo para baixar em Android e iOS. Já o OneFootball pode ser assinado (www.onefootball.com) pelo valor de R$ 27,90 a partida na Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais, enquanto o Eleven Sports (www.elevensports.com) está disponível por diferentes valores.

Horário: 15h30 (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, Eleven Sports e OneFootball

Depois de vencer o Nova Iguaçu, o elenco do Vasco retorna para os gramados do Campeonato Carioca em busca dos três pontos para que, dessa maneira, retome a liderança da competição com facilidade para destronar o Flamengo, que tem a vantagem no saldo de gols. Por fim, o elenco visitante tem duas vitórias e um empate.

Enquanto isso, o time do Madureira aparece em 7º lugar com o total de três pontos, isto é, venceu uma partida e perdeu as outras duas no Campeonato Carioca até o momento. Por isso, precisa entrar em campo neste domingo e garantir o resultado positivo para si de qualquer maneira que for para se afastar da degola e chegar ao G-4.

Escalações do Madureira x Vasco hoje

Zé Ricardo não tem Sarrafiore e Vitinho por lesões.

Escalação do Madureira: Dida; Rhuan, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme; Felipe Dias, Marino, Diogo Carlos; Rafinha, Pipico, Sampaio

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Gabriel Pec, Bruno Nazário; Raniel

Relembre como foi o último jogo do Madureira x Vasco.

Leia também:

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação