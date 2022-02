Horário do jogo do RB Bragantino x São Paulo hoje e onde assistir – 03/02

O São Paulo visita nesta quinta-feira, 03/02, pela terceira rodada do Campeonato Paulista o RB Bragantino a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Dessa maneira, confira o horário do jogo do São Paulo hoje completo e onde assistir ao vivo.

Horário do jogo do São Paulo hoje

O jogo vai passar no serviço de streaming HBO Max e no Estádio TNT ao vivo com cobertura exclusiva às nove em meia da noite somente para assinantes. O serviço do HBO Max está disponível por assinatura pelo site oficial (www.hbomax.com) pelos valores de R$19,90 e R$ 27,90 por diferentes pacotes. Do outro lado, o Estádio TNT também tem o seu acesso pelo portal (www.br.estadio.com) pelo valor de R$19,90 mensal.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO MAX e Estádio TNT

O time do RB Bragantino aparece em primeiro lugar no grupo D do Campeonato Paulista com 3 pontos, isto é, venceu uma partida e perdeu a outra neste início de temporada. Dessa maneira, se quiser continuar na liderança por mais tempo, precisa vencer o jogo de hoje de qualquer modo.

Depois de empatar com o Ituano em casa, o São Paulo volta aos gramados pelo Paulistão nesta quinta-feira precisando urgentemente da vitória em seu favor. Pelo grupo B, o elenco tricolor aparece em terceiro lugar com apenas 1 ponto, isto é, uma derrota e um empate na temporada.

Escalação de RB Bragantino x São Paulo

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje na terceira rodada do Paulistão.

Escalação do RB Bragantino hoje: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Luan; Eric Ramires, Praxedes, Hyoran; Artur, Helinho, Alerrandro

Escalação do São Paulo hoje: Jandrei; Rafinha, Diego, Miranda, Wellington; Rodrigo Nestor, Patrick, Gabriel Sara; Alisson, Nikão, Rigoni

Relembre como foi o último jogo do RB Bragantino x São Paulo.

