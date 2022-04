Descubra qual é o horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Santos hoje na Sul-Americana e transmissão (13/04)

Santos e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril, pela segunda rodada do grupo C na Sul-Americana em 2022, no Estádio Vila Belmiro, em Santos. Com transmissão ao vivo na Conmebol TV, confira a seguir qual é o horário do jogo do Santos hoje.

Horário do jogo do Santos hoje na Sul-Americana

O Santos joga hoje na Sul-Americana a partir das 19h15, sete e quinze da noite, pelo horário de Brasília. O duelo entre Santos e Universidad Católica vai ser transmitido ao vivo pela Conmebol TV.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro ou DirecTV GO. Como o nome já diz, a entidade de futebol é responsável pela emissora.

Para acompanhar os canais na TV, a plataforma está disponível por assinatura por R$19,90 ou R$29,90 na fatura ao fim do mês. Porém, cada uma das operadoras cobra um valor diferente.

Outra opção é acompanhar ao vivo através dos aplicativos Sky Play e NOW.

O DirecTV GO, serviço de streaming, também possui acordo de transmissão com a Conmebol e, por isso, disponibiliza os canais com transmissões ao vivo tanto nos canais como por aplicativo.

Para assistir na Sky, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem qualquer valor extra. Já na Claro TV, os canais são 71, 711, 712 e 713.

Informações do horário do jogo do Santos hoje

Horário: 19h15

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: CONMEBOL TV

Grupo do Santos na Sul-Americana 2022

O Santos está no grupo C com Banfield, Unión La Calera e Universidad Católica na Copa Sul-Americana de 2022.

Na primeira rodada, o time brasileiro perdeu para o Banfield, da Argentina, enquanto o Universidad Católica, do Equador, empatou com o Unión La Calera, no Chile.

Pela classificação, os argentinos são os únicos com 3 pontos na liderança, enquanto o Universidad Católica e o Unión La Calera contabilizam 1 ponto. Apenas o Santos é o time sem pontos marcados na competição.

Porém, se o elenco brasileiro vencer o jogo desta quarta-feira e os adversários empatarem, aí volta para a disputa em busca da ponta do grupo.

