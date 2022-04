Saiba qual é o horário do jogo do São Paulo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do São Paulo hoje e transmissão (20/04)

Juventude e São Paulo disputam a primeira partida na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, no Estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quem vencer garante a vantagem para o segundo confronto. Mas qual é o horário do jogo do São Paulo hoje? Confira as informações a seguir.

Horário do jogo do São Paulo hoje na Copa do Brasil

O jogo do São Paulo hoje na Copa do Brasil tem início às 19h30, pelo horário de Brasília.

O duelo entre Juventude e São Paulo é válido pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, realizado nesta quarta-feira, 20 de abril, no Estádio Alfredo Jaconi.

As equipes se enfrentaram em muitas ocasiões no Campeonato Brasileiro. Em 2021, o São Paulo venceu uma e eles empataram na outra, enquanto em 2007 o Juventude venceu o embate.

Informações do horário do jogo do São Paulo hoje

Horas: 19h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, na Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Amazon Prime Video

Onde assistir o jogo do São Paulo hoje?

O jogo entre Juventude e São Paulo hoje vai passar no Amazon Prime, serviço de streaming, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília, na Copa do Brasil.

O serviço de streaming possui exclusividade em partidas da Copa do Brasil e, por isso, o jogo do tricolor nesta quarta-feira vai passar apenas na plataforma de vídeos e filmes. Para assistir, é necessário ser assinante.

Para obter o plano, basta acessar o site oficial (www.primevideo.com), clicar em teste grátis por 30 dias e, então, após a data, realizar a sua assinatura ou por R$ 9,90 por mês ou então R$ 89,00 o ano todo.

Além de futebol, o Prime também oferece um vasto catálogo de filmes e séries internacionais e nacionais.

São Paulo na Copa do Brasil

Diferente dos seus oponentes, o São Paulo estreou na Copa do Brasil na primeira fase, realizada em fevereiro deste ano.

Na primeira rodada, enfrentou o Campinense e, no empate sem gols, garantiu a classificação por conta da vantagem do visitante, segundo o regulamento da própria CBF. Depois, na segunda fase, passou tranquilamente pelo Manaus, jogando em casa, no Estádio do Morumbi.

Agora, tem a oportunidade de vencer o jogo desta quarta e sair na frente para, no jogo de volta, não ter trabalho no placar. A equipe tricolor busca o primeiro título da Copa do Brasil, sendo o único que ainda não conquistou.