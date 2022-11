Onde assistir jogo do São Paulo hoje ao vivo e horário (13/11/22)

É decisão para o São Paulo no último jogo do ano! Diante do Goiás, o Tricolor Paulista entra em campo neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo do São Paulo hoje é válido pela última rodada do Brasileirão e por isso saiba onde vai passar ao vivo.

O Goiás (13º lugar) quer uma vaga na Sul-Americana, enquanto o São Paulo (11º lugar) busca a classificação até a Libertadores.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo?

O jogo do São Paulo hoje tem transmissão no Premiere e GloboPlay, às 16h (horário de Brasília), em todo o território nacional.

Por todo o país ao vivo, o pay-per-view transmite a partida entre Goiás e São Paulo neste domingo pela última rodada do Brasileirão na temporada. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor precisa ter o pacote de canais de futebol na programação.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Acompanhe no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart somente se você tem o pay-per-view em sua programação.

Do que o São Paulo precisa para ir para a Libertadores?

Para se classificar para a Copa Libertadores da América da próxima temporada, o São Paulo precisa de uma combinação de resultados em seu favor nesta última rodada.

Em 11º lugar com 51 pontos, o time tem quatro pontos a menos que o Athletico PR, atual sexto colocado. O Tricolor tem que ganhar do Goiás neste domingo e torcer por derrota do Botafogo, América MG e Fortaleza, o que pode ser praticamente impossível já que os três brigam pela Liberta.

O São Paulo anota até aqui 12 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time paulista tem apenas 3.8% de chances de se garantir.

Qual a provável escalação?

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo, Sávio; Auremir, Matheus Sales, Marquinhos Gabriel; Apodi, Pedro Raul e Diego.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Léo Pelé, Reinaldo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Luciano e Calleri.

Leia também: