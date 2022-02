Horário do jogo do Sport x Vera Cruz hoje e onde assistir na TV – 05/02

Pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport recebe o Vera Cruz neste sábado, 05/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando na Ilha do Retiro, a casa do Sport. Com transmissão ao vivo, saiba as principais informações de onde assistir e horários do jogo do Sport hoje.

Horário do jogo do Sport hoje

O jogo entre Sport e Vera Cruz vai contar com a transmissão da Globo com cobertura completa e exclusiva, e no Premiere, disponível para todo o estado de Pernambucano. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo (PE)

LiveStream de onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: Premiere

Provável escalação do Sport x Vera Cruz

Depois de vencer o Sport e marcar a sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano, o Sport aparece em 4ª posição com 3 pontos, chegando cada vez mais perto da parte de cima da tabela e, consequentemente, da próxima fase eliminatória no estadual.

Enquanto isso, o Vera Cruz acabou tropeçando no último fim de semana e ficou no empate diante do Afogados jogando fora de casa. Por isso, neste sábado, tem a oportunidade de recuperar os pontos perdidos para quem sabe se aproximar do topo. Por fim, aparece em 6º com um ponto apenas.

Sport hoje: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico, Victor Gabriel; Watson, Ítalo, Denner; Janderson, Vanegas, Luciano Jaba

Vera Cruz hoje: João Victor; Sinho, Márcio, Jeferson Jari, Giva; Matheus Rosa, Ramires, Índio, Raulisson; Jailton, Vinícius

Relembre o último jogo do Sport x Vera Cruz.

