Horário do sorteio da Conference League hoje e onde assistir (26/08)

A UEFA realiza na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto, o sorteio da fase de grupos da Conference League a partir das 09h30 (Horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. A cerimônia vai contar com ex-jogadores e toda a diretoria da entidade. Confira informações do Horário do sorteio da Conference League hoje e onde assistir ao vivo.

Horário do sorteio da Conference League hoje

O horário do sorteio da Conference League hoje vai ser às 09h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN 4 e Star +.

Com exclusividade, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do sorteio da fase de grupos nesta sexta-feira, disponível para todo o país através das operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora na programação para dessa maneira assistir todos os detalhes do evento.

Para aqueles que estão acostumados com o celular, a opção é assistir através do Star +, plataforma de streaming apenas para assinantes. O produto está disponível tanto no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV como no site www.starplus.com, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Istambul, na Turquia

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como funciona o sorteio da Conference League?

Trinta e duas equipes participam do sorteio da Conference League, a nova competição da UEFA. Elas foram divididas em quatro potes com oito cada, de acordo com o coeficiente de cada clube seguindo as normas da entidade.

Os times do pote 1 serão os cabeças de chave, seguindo para os outros três potes em sequência. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar.

Confira os potes do sorteio.

POTE 1

Villarreal (ESPN)

Basel (SUI)

Slavia Praga (REP)

AZ Alkmaar (HOL)

Gent (BEL)

Istanbul Basaksehir (TUR)

Partizan (SER)

West Ham (ING)

POTE 2

Cluj (ROM)

Molde (NOR)

Steaua Bucareste (ROM)

Fiorentina (ITA)

Colônia (ALE)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Apollon Limassol (CHI)

Slovan Bratislava (ESL)

POTE 3

Nice (FRA)

Anderlecht (BEL)

Zalgiris Vilnius (LIT)

Austria Viena (AUS)

Hears (ESC)

Shamrock Rovers (IRL)

Sivasspor (TUR)

Vaduz (LIE)

POTE 4

Dnipro (UCR)

Lech Poznan (POL)

Slovacko (TCH)

Silkeborg (DIN)

Djurgadens (SUE)

Pyunik Yerevan (ARM)

Riga (LAT)

Balkani (KOS)

Quando vai começar a Conference League 22/23?

A fase de grupos da Conference League vai começar em 8 de setembro de 2022, com a primeira fase rodada da competição, criada na última temporada pela UEFA. Os jogos acontecem sempre às quintas-feiras.

O torneio segue com a fase de grupos até o dia 3 de novembro, sofrendo alterações no calendário por conta da Copa do Mundo do Catar. Somente os líderes dos grupos avançam para as oitavas de final. Já os segundos colocados enfrentam os oito times transferidas da Europa League, que terminaram em terceiro nos grupos.

Confira a agenda dos jogos da fase de grupos da Conference League a seguir.

Primeira rodada: 8 de setembro de 2022

Segunda rodada: 15 de setembro de 2022

Terceira rodada: 6 de outubro de 2022

Quarta rodada: 13 de outubro de 2022

Quinta rodada: 27 de outubro de 2022

Sexta rodada: 3 de novembro de 2022

