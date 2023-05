Horário e canal: onde vai passar jogo da Juventus hoje ao vivo – 22/05

A equipe da Juventus enfrenta o Empoli nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

Após a eliminação na semifinal da Liga Europa, a Juventus entra em campo nesta segunda-feira, 22 de maio, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Contra o Empoli, o jogo da Juventus hoje vai ser no Stadio Carlo Castellani, com início às 15h45, horário de Brasília.

Enquanto a Juve ocupa a vice-liderança com 69 pontos, os anfitriões estão na 14ª posição com 39 pontos.

Como assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo da Juventus hoje na ESPN e Star Plus nesta segunda-feira às 15h45. O duelo não tem transmissão na televisão aberta.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ter a emissora dentro da programação para ver programação do Campeonato Italiano.

Já o Star Plus está disponível somente para quem é assinante do streaming. Assista no computador ou aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani

Onde assistir jogo da Juventus hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Empoli x Juventus

Os anfitriões não poderão contar com Koni de Winter, lesionado.

Para Allegri, uma extensa lista de desfalques no jogo desta segunda-feira. Começando pelos suspensos Danilo e Cuadrado, até os lesionados Pogba, Kaio Jorge, Fagioli, Bonucci e De Sciglio.

Empoli: Vicario; Parisi, Luperto, Ismajili, Ebuehi; Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Pjaca e Caputo.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik e Vlahovic.

Como estão as equipes?

Sem perder por três rodadas seguidas, o Empoli ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação com 39 pontos, somados em nove vitórias, 12 empates e 14 derrotas no Campeonato Italiano. O time não teme a zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo também não pode brigar por vagas em competições. Por isso, o Empoli apenas quer uma boa posição ao fim da temporada.

Do outro lado, a Juventus se mantém na vice-liderança com 69 pontos, somados em 21 vitórias, seis empates e oito derrotas. Na última quinta-feira, a Velha Senhora foi derrotada pelo Sevilla e perdeu a vaga na grande final da Liga Europa. O time agora se concentra para permanecer no G-4 da classificação e assim carimbar o passaporte para a Liga dos Campeões.

