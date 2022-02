Horário e onde assistir Floresta x Campinense hoje na Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste domingo, 13 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste ao vivo com transmissão

A quarta rodada da Copa do Nordeste tem início neste domingo, 13/02, com o confronto entre Floresta e Campinense com a bola rolando a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte. Confira onde assistir o jogo do Floresta x Campinense hoje a seguir.

Onde assistir Floresta x Campinense hoje

O jogo do Floresta x Campinense hoje, pela Copa do Nordeste, vai passar somente no Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo para assinantes de todo o Brasil a partir das três horas da tarde neste domingo.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins

Local: Estádio Domingão

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Nordeste FC

Floresta e Campinense na Copa do Nordeste

Floresta : Depois de ser derrotado pelo CSA na última rodada da Copa, o Floresta volta aos gramados da competição para reverter a sua situação. Incluído no grupo B, aparece na lanterna com apenas 1 ponto, isto é, sequer venceu uma partida na temporada até o momento.

Campinense: Enquanto isso, o Campinense se mantém na sexta posição do grupo A com 2 pontos depois de conquistar apenas um ponto diante do CRB na última quarta-feira. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar do G-4 e, quem sabe assim, conquistar a vaga na próxima fase.

Escalações do Floresta e Campinense

Escalação do Floresta – Marcão; Lito Guerreiro, Yan Souto, Alisson, Fábio Alves; Jô, Dudu, Athyrson, Yago Rocha, Mathues; Flávio Torres

Escalação do Campinense – Mauro; Felipinho, Michel, Christian, Filipe Ramon; Rafinha Silva, Patrick Recife, Dione; Juninho Potiguar, Olávio, Iago

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI