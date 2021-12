Horário e onde assistir Inter de Milão x Torino hoje na TV – 22/12

Em partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe o Torino nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 14h30, horário de Brasília, no Estádio San Siro. Com transmissão tanto online como na televisão, saiba onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje: O canal Fox Sports, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Siro, cidade de Milão, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 43 pontos, a Inter de Milão está pronta para tornar-se favorita mais uma vez ao título do Campeonato Italiano. Isso porque, se vencer o jogo desta quarta-feira, poderá ter ainda mais vantagem com relação aos demais. Porém, para isso acontecer, tem que contar também com tropeços dos adversários na rodada.

Enquanto isso, o Torino se mantém em décimo lugar com 25 pontos, isto é, conseguiu bons resultados positivos nas últimas semanas, sem perder por quatro rodadas, o que fez com que o elenco de Turim subisse gradativamente a tabela de classificação e alcançasse melhores posições. Por fim, ganhando o confronto de hoje, tem ainda mais pontos para somar.

Escalações do jogo de hoje:

Dzeko está de volta ao ataque da Inter, enquanto Correa, Darmian e Barella estão indisponíveis.

Do outro lado, Praet, Belotti e Verdi são os desfalques do Torino.

Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Brozovic, Çalhanoglu, Gagliardini, Dumfries; Lautaro Martínez, Dzeko

Torino: Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Praet, Sanabria

Leia também:

Quanto Ronaldo pagou no Real Valladolid, da Espanha?