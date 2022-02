Horário e onde assistir jogo do Atlético-GO x Goiatuba hoje – 02/02

Pela terceira rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira

O Atlético-GO entra em campo nesta quarta-feira, 02/02, para enfrentar o Goiatuba na terceira rodada do Campeonato Goiano pelo grupo B a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Antônio Accioly. Confira onde assistir ao jogo do Atlético-GO hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Atlético-GO hoje

O jogo de hoje vai passar somente na plataforma Eleven Sports, gratuita para todo o público em todo o Brasil a partir das sete e meia da noite. O streaming do Eleven Sports está disponível gratuitamente no site oficial (www.elevensports.pt). Basta entrar, procurar pelo jogo desejado do Campeonato Goiano, através da Federação, e assistir todos os lances da partida. Também é possível baixar o aplicativo.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Em primeiro lugar no grupo B, o Atlético-GO se mantém com 100% de aproveitamento neste início de temporada ao vencer as duas partidas que disputou no Campeonato Goiano. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, pode aumentar a vantagem que possui e, quem sabe, manter o favoritismo.

Enquanto isso, o Goiatuba aparece na lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado em sua jornada no início da competição estadual. Com um empate e uma derrota, o elenco visitante precisa melhorar o seu desempenho para continuar buscando a classificação até a próxima fase.

Escalações de Atlético-GO x Goiatuba

Os dois elencos entram em campo nesta quarta-feira com o plantel de jogadores completo, sem nenhuma nova baixa.

Escalação de Atlético-GO: Luan Polli; Luan Sales, Wanderson, Michel, Jefferson; Ramon, Marlon Freitas, Isaac, Rato; Montenegro, Rickson

Escalação de Goiatuba: Bruno Colaço; Everton Pereira, Alan Ferreira, Flávio Boaventura; Murilo Cavalcante, PH, Chiquinho, Lagoa; Vitor Alagoano, Leandrinho, João Paulo

