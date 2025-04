Horário e onde assistir jogo do Benfica x Porto ao vivo (06/04/25)

Neste domingo, 6 de abril, o Campeonato Português vive mais um episódio de rivalidade com o clássico jogo do Benfica e Porto, válido pela 28ª rodada do Campeonato Português. O confronto, marcado para as 16h30 (horário de Brasília) no Estádio do Dragão, promete ser um dos mais disputados do torneio.

Onde assistir ao jogo Benfica x Porto ao vivo

Os torcedores que desejarem acompanhar a partida poderão assistir ao vivo pela ESPN e Disney+, que oferece a transmissão para o público brasileiro.

A escalação do Benfica deve contar com Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández; Rafa Silva, João Mário, Neres; Gonçalo Ramos.

Já o Porto deve ir a campo com Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio, Pepê; Taremi, Evanilson.

Clássico português

O Porto ocupa a terceira posição na tabela, com 56 pontos em 27 jogos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Já o Benfica, com 65 pontos, está empatado com o líder Sporting e precisa dos três pontos para seguir na disputa pelo título. ​

O Benfica, em excelente fase, acumula oito vitórias consecutivas na liga e busca manter-se na disputa pelo título, mas empatado em pontos com o líder Sporting. Já o Porto, invicto em casa nesta temporada, espera aproveitar o fator local para reduzir a diferença na tabela e consolidar sua posição entre os primeiros colocados. ​

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Benfica venceu três vezes, enquanto o Porto triunfou em duas ocasiões. No primeiro turno desta temporada, o Benfica venceu por 4 a 1.

Historicamente, os confrontos entre essas equipes são equilibrados e intensos. No primeiro turno, o Benfica venceu por 4 a 1 em Lisboa, enquanto na temporada anterior, o Porto goleou por 5 a 0 em casa.

