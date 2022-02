Horário e onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Leverkusen – 06/02

Equipe do Borussia precisa da vitória neste domingo para diminuir a diferença com a liderança

Buscando a liderança, o Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão na temporada jogando no Signal Iduna Park. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir e horário do jogo do Borussia Dortmund hoje.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

TV: BAND

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com)

Escalações de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Can, Haaland, Morey e Schmelzer são os desfalques do Dortmund.

Do outro lado, Baumgartlinger, Lunev, Sinkgraven e Tapsoba.

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro; Brandt, Dahoud, Bellingham; Reus, Malen, Hazard

Escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker; Andrich, Demirbay; Bellarabi, Wirtz, Diaby; Schick

Em segundo lugar no Campeonato Alemão com 43 pontos, o Borussia Dortmund tem seis pontos a menos do que o líder Bayern neste momento. Por isso, precisa da vitória neste domingo de qualquer maneira para continuar buscando a parte de cima e, quem sabe, conseguir destronar o rival nos próximos dias.

Enquanto isso, o Leverkusen aparece em terceiro lugar com 35 pontos, uma grande diferença do adversário no jogo de hoje. Ao todo, o time visitante contabiliza dez vitórias, cinco empates e também cinco derrotas e, dessa maneira, precisa entrar em campo neste domingo com todo o gás necessário para levar para casa os três pontos.

Relembre como foi o último jogo entre Borussia Dortmund x Leverkusen.

