Horário e onde assistir jogo do Floresta x Fortaleza hoje ao vivo – 02/02

Em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, as equipes de Floresta e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 02/02, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Almeidão. Confira onde assistir ao jogo do Floresta x Fortaleza hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir Floresta x Fortaleza hoje ao vivo

O jogo entre Floresta e Fortaleza será exibido hoje pelo canal ESPN, para todo o Brasil somente para assinantes da televisão fechada, enquanto o PPV do Nordeste também apresenta o confronto às nove e meia da noite. O pay-per-view da Copa do Nordeste está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 2130 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: PPV do Nordeste FC

A equipe do Floresta já estreou na Copa do Nordeste esta temporada. Em confronto válido pela segunda rodada, empatou com o time do Globo, do Rio Grande do Norte, em 1 a 1. Agora, tem a sua segunda chance nesta quarta-feira para buscar a primeira vitória e, assim, subir na tabela do grupo B, onde aparece em 5º com um ponto.

Enquanto isso, o time do Fortaleza aparece em primeiro lugar no grupo A com o total de três pontos depois de vencer o Sousa pelo placar de 5 a 0 jogando em casa. Dessa maneira, se quiser continuar no topo da tabela, precisa do resultado em seu favor também no duelo de hoje.

Escalação do Floresta e Fortaleza

Nenhuma das equipes tem desfalques importantes. No entanto, o time do Fortaleza pode contar com Romarinho, regularizado no BID ontem.

Escalação de Floresta: Marcão; Lito, Mailson, Alisson e Pedro Rosa; Jô, Matheus Bahia e Dudu; Igor Oliveira, Paulo Vyctor, Flávio Torres

Escalação de Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Matheus Jussa, Lucas Lima, Crispim; Robson, Torres

