Onde assistir online o jogo Fortaleza x Ceará hoje na Copa do Nordeste - 29/03

Quem se classifica para a final da Copa do Nordeste, Fortaleza ou Ceará? Nesta quarta-feira (29) as equipes disputarão a semifinal da competição em busca da vaga na decisão. O jogo do Fortaleza hoje vai ser na Arena Castelão, no Ceará, às 21h30 (horário de Brasília).

O Clássico Rei será disputado em partida única na Copa do Nordeste. Em caso de igualdade no placar, a disputa de pênaltis define quem avança para a final.

O jogo do Fortaleza e Ceará hoje será transmitido no SBT, ESPN e no pay-per-view Nosso Futebol ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira.

Com exclusividade na TV aberta, o canal SBT exibe o clássico cearense na Copa do Nordeste para os estados do Ceará, Bahia, Alagoas, Piauí e Maranhão de graça. É só sintonizar e torcer do conforto da sua casa.

Já o canal ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto o PPV Nosso Futebol só pode ser comprado entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO. O torcedor deve desembolsar o valor extra para adquirir o pacote de futebol.

Como assistir Fortaleza x Ceará online

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular existem diferentes opções nesta quarta-feira: o Star Plus, serviço de streaming, o site do SBT e o OneFootball.

O Star Plus está disponível apenas para quem é assinante. Dá para ver no computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível. O OneFootball, por outro lado, disponibiliza a venda da partida por diferentes valores.

Para quem mora no estado em que o SBT vai transmitir o Clássico Rei, dá para ver de graça a retransmissão através do site da emissora (www.sbt.com.br).

Escalações de Fortaleza x Ceará

Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi, Calebe; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Lucas Crispim; Romarinho e Lucero.

Ceará: Richard; Warley, Tiago, David Ricardo, Danilo Barcelos; Arthur Rezende, Richardson, Guilherme Castillo; Erick, Alvaro e Janderson.

RESULTADOS DA COPA DO NORDESTE Chaveamento das semifinais definidos. pic.twitter.com/ufJwfHPpNw — Blog do Ranking da CBF (@Ranking_CBF) March 26, 2023

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Arbitragem do Fortaleza x Ceará

Quem vai apitar o jogo do Fortaleza e Ceará nesta quarta-feira vai ser Marcelo de Lima Henrique. Os assistentes designados foram Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues.

O quarto árbitro será Luciano da Silva Miranda Filho e o quinto Zaqueu Eleuterio.

No VAR, árbitro de vídeo, Adriano Barros Carneiro será o responsável.

Quem tem mais vitórias no clássico Ceará e Fortaleza?

O Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza foi disputado em 594 oportunidades, com vantagem para o Ceará com 202 vitórias, além de 209 empates, e 183 triunfos ao Leão. Os dados são do portal Goal.

O Ceará também leva a melhor no quesito gols, com 802 diante de 764 do Fortaleza.

O último encontro aconteceu em 05 de março, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Por 2 a 0, a equipe do Ceará levou a melhor com gols de Guilherme Castilho e Erick.

