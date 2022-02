Horário e onde assistir jogo do Galo x Patrocinense hoje – 06/02

Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, as equipes de Atlético-MG e Patrocinense se enfrentam neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio do Mineirão. Com transmissão ao vivo, confira os horários do jogo do Galo hoje e onde assistir.

Horário do jogo do Galo hoje

O jogo deste domingo, com início a partir das onze horas da manhã, vai passar somente no Premiere. A plataforma do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalações de Atlético-MG x Patrocinense

O Galo não tem novos desfalques em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, Rayan e Nando foram expulsos no jogo passado pelo Patrocinense e por isso não estão aptos para jogar.

Escalação do jogo do Atlético-MG hoje: Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes, Guilherme Arana; Tchê Tchê, Borrero, Calebe, Zaracho; Eduardo Sasha, Fábio Gomes

Escalação do jogo do Patrocinense hoje: Jacsson; Douglas Dias, Alisson Brand, João Gabriel, Samuel Toscas; Michel, Jefferson, Léo Costa; Wellington, Aslen, Reis

Relembre o último jogo do Atlético-MG x Patrocinense.

