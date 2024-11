Manchester United vs Chelsea está na TV? Canal, hora de início e como assistir ao jogo da Premier League

Horário e onde assistir jogo do Manchester United x Chelsea: transmissão ao vivo (03/11/24)

Neste domingo, 3 de novembro, Manchester United e Chelsea se enfrentam no jogo de destaque do fim de semana da Premier League. O jogo no Old Trafford começa às 13h30 (horário de Brasília).

Transmissão Manchester United x Chelsea

A partida entre Manchester United e Chelsea neste domingo, 3 de novembro, será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, permitindo que os fãs de futebol de todo o Brasil acompanhem cada detalhe deste clássico decisivo da Premier League.

Com uma cobertura completa e análises antes e depois do jogo, os torcedores terão uma experiência completa para entender as estratégias e os destaques da partida.

Escalação do Manchester United

Espera-se que Van Nistelrooy esteja no comando para este jogo e ele irá para uma escalação ultra-atacante novamente. Hojlund e Mazraoui podem voltar à escalação, enquanto o trio Casemiro, Fernandes e Garnacho foi elétrico no meio da semana com o primeiro marcando duas vezes (incluindo uma bela) e Fernandes também marcando dois gols.

Com o novo chefe do United, Amorim, preferindo uma defesa de três, será intrigante ver como esse grupo de jogadores será ajustado para se tornar uma unidade coesa nas próximas semanas e meses.

Entram em campo: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Casemiro, Ugarte, Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.

Escalação do Chelseae

O quarteto Jackson, Palmer, Madueke e Neto tem sido excelente no ataque nas últimas semanas e Maresca encontrou um bom equilíbrio para esta equipe. Ter Reece James de volta na lateral direita tem sido um bônus, enquanto a dupla de meio-campistas Lavia e Caicedo dá ao Chelsea um equilíbrio defensivo mais sólido no meio-campo e eles recuperam a bola mais acima no campo.

Defensivamente, ainda há alguns problemas para o Chelsea resolver, mas se eles conseguirem resolver isso, estarão na caça aos quatro primeiros durante toda a temporada. Esse é um grande passo à frente para este jovem grupo.

Jogam hoje: Sánchez; James, Fofana, Colwill e Gusto; Caicedo, Lavia, Madueke, Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson.

FORA: Omari Kellyman (coxa), Jadon Sancho (empréstimo - não pode enfrentar o clube de origem)

