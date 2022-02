Horário e onde assistir jogo do Retrô x Sport hoje ao vivo – 02/02

Pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport visita o Retrô nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Com transmissão somente no serviço de streaming, confira onde assistir ao jogo do Sport hoje.

Onde assistir ao jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Retrô e Sport vai passar no pay-per-view Premiere ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil a partir das oito e meia da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com).

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalações de Retrô x Sport

O elenco do Retrô aparece em terceiro lugar na classificação do Campeonato Pernambucano, surpreendendo até mesmo aos seus torcedores com 3 pontos. Dessa maneira, os visitantes venceram o jogo de estreia na temporada e, por isso, entram novamente em campo hoje buscando o resultado positivo para se manter na parte de cima.

Enquanto isso, entre o Pernambucano e Copa do Nordeste, o Sport tenta se equilibrar para conquistar a classificação nos dois torneios. Pelo estadual, está em segundo lugar com 3 pontos depois de vencer o seu jogo da primeira rodada na última semana. Se vencer, mantém-se no topo.

Escalação de Sport: Mailson; Elias Lira, Rafael Thyere, Chico, Luciano; Ítalo, Watson, Venegas, Janderson; Mikael, Everton Felipe

Escalação de Retrô: Jean; Augusto Potiguar, Lucas Silva, Guilherme Paraíba, Mayk; Charles, Erivélton, Radsley, Renato Henrique; Gustavo, Giva

Relembre os melhores momentos do último jogo do Retrô x Sport.

