Horário do jogo do São Bernardo x Palmeiras hoje e onde assistir – 29/01

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o São Bernardo neste sábado, 29/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio 1º de Maio. Com transmissão ao vivo, saiba onde o horário e onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje.

Qual é o horário do jogo Palmeiras hoje

O jogo entre São Bernardo x Palmeiras vai passar neste sábado às quatro da tarde no serviço de streaming HBO Max, disponível por assinatura através do site e no aplicativo para Android e iOS com cobertura para todo o Brasil. Para ter o conteúdo do HBO Max, é preciso ter uma conta. Basta acessar o portal (www.hbomax.com), optar pelo pacote e assistir aos jogos disponíveis.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max

Provável escalação do Palmeiras hoje

Os anfitriões não tem desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, o alviverde não tem Gustavo Gómez, Kuscevic e Weverton, convocados por suas seleções.

Escalação de São Bernardo: Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Matheus, Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza, Silvinho; Davó, João Carlos, Paulinho

Escalação de Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Luan, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Dudu, Rony

Como estão as equipes no Paulistão?

O São Bernardo conseguiu a vitória na primeira rodada. Diante do Água Santa, jogando fora de casa, o elenco conquistou os três pontos e pelo grupo B, aparece em primeiro lugar com 3 pontos, tendo dois pontos de vantagem com o segundo colocado. Por isso, vai em busca do resultado hoje.

Enquanto isso, o Palmeiras também se mantém em primeiro lugar com 6 pontos no grupo C, tendo três de vantagem mediante os seus oponentes. Isso acontece porque o elenco alviverde tem um jogo a mais em sua conta, já que em fevereiro vai jogar o Mundial de Clubes.

