Horário e onde assistir jogo do Villarreal x Real Madrid hoje ao vivo – 12/02

Tem Real Madrid em campo hoje! O elenco enfrenta o Villarreal pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, 12 de fevereiro de 2022, a partir das 12h15 (Horário de Brasília), jogando no Estádio de La Cerámica. Saiba onde acompanhar todas as informações como horário, escalações e também onde assistir o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir jogo do Villarreal x Real Madrid hoje

O torcedor pode assistir o jogo entre Villarreal e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol no canal ESPN (TV paga) e no Star + (Serviço de Streaming) disponível em todo o Brasil somente para assinantes a partir do meio dia e quinze neste sábado.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica

TV: ESPN

Online: Star +

VILLARREAL: Com duas vitórias seguidas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, o elenco do Villarreal aparece em sexto lugar com 35 pontos. Com o objetivo principal de atingir a parte de cima da tabela com a possibilidade de se classificar em torneios europeus no ano que vem, o grupo promete dar o seu melhor no jogo deste sábado para se garantir na vitória.

REAL MADRID: Enquanto isso, o Real Madrid mantém-se em primeiro lugar com 53 pontos, isto é, tem a vantagem de três pontos com o segundo colocado neste momento. Para aumentar a diferença, precisa ganhar o jogo deste sábado e torcer por um tropeço dos seus adversário na rodada.

Escalação de Villarreal x Real Madrid

Os anfitriões não possuem novos desfalques.

Do outro lado, Benzema, Mendy e Mariano não aparecem na convocação dos Blancos.

Escalação de Villarreal – Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Foyth; Capoue, Trigueros, Parejo; Alberto Moreno, Danjuma, Chukwueze

Escalação de Real Madrid – Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Alaba; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius Júnior, Isco, Asensio

Acompanhe como foi o último jogo entre Villarreal x Real Madrid.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI