Horário e onde assistir jogo do Vitória x Bahia hoje na TV – 02/02

A quarta rodada do Campeonato Baiano recebe o clássico entre Vitória e Bahia nesta quarta-feira, 02/02, valendo a partir das 19h15 (horário de Brasília), jogando no Estádio Barradão. Confira onde assistir ao jogo do Vitória x Bahia hoje com transmissão ao vivo tanto pela TV como online.

Que horas é o jogo do Vitória e Bahia hoje

O jogo do Vitória e Bahia hoje vai passar na TV Educativa da Bahia ao vivo com cobertura de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta a partir das sete e quinze da noite. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todos os internautas.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Em 5ª posição com quatro pontos, o time do Vitória promete entrar com toda a confiança necessária no clássico desta quarta-feira pela rodada do Campeonato Baiano. Contabilizando uma vitória, um empate e uma derrota na temporada até o momento, o elenco anfitrião espera ter a força de sua torcida em casa como a principal arma no combate.

Depois de jogar a Copa do Nordeste no fim de semana, o Bahia volta para os gramados para disputar o Campeonato Baiano, competição onde aparece em 4º lugar com cinco pontos depois de vencer uma partida e empatar as outras duas que enfrentou. Se quiser manter o saldo positivo e subir na classificação, o visitante terá que se esforçar ao máximo.

Escalação de Vitória e Bahia

Para o Vitória, o desfalque é Mateus Moraes, expulso na última rodada.

Aos visitantes, entretanto, nenhuma nova baixa.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Alisson, Vicente, Gustavo Salomão; João Pedro, Eduardo, Jadson; Gabriel Santiago, Luidy, Guilherme Queiroz

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio, Djalma Silva; Rezende, Patrick de Lucca, Daniel, Marco Antônio; Raí Nascimento, Marcelo Ryan

Relembre o último jogo do Vitória x Bahia.

