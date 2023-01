Jogo do Bahia hoje pode contar com titulares- Foto: reprodução Felipe Oliveira / EC Bahia

Primeira rodada do Campeonato Baiano traz o embate entre Bahia e Juazeirense nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Bahia hoje x Juazeirense no Campeonato Baiano - 11/01/2023

Vai começar o Campeonato Baiano! Nesta quarta-feira, o Bahia recebe o Juazeirense pela primeira rodada da competição estadual na temporada 2023. No Estádio de Pituaçu, em Salvador, a partida tem início às 19h15 (horário de Brasília) com transmissão no canal aberto. Descubra onde assistir no texto a seguir.

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje às 19h15 terá transmissão na TVE e Youtube nesta quarta-feira.

Para todo o estado baiano, o canal da TV Educativa transmite com exclusividade a partida do Campeonato Baiano nesta quarta-feiar entre o Bahia e Juazeirense. A emissora opera no canal 10, afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

É de graça para assistir e o torcedor não paga nada por isso.

Outra opção é assistir no canal da TVE no Youtube, responsável por transmitir de graça o duelo para todos os usuários na plataforma de vídeos.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 18h15, horário local.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador

TV: TVE (Bahia)

LiveStream: Youtube

Bahia x Juazeirense

O Bahia chega preparado para entrar em campo nesta nova temporada do futebol. No ano passado, o elenco garantiu-se em quarto lugar na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro para ser promovido até a elite da competição. Para começar bem o ano, vai brigar pelo título estadual.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo, Matheus; Acevedo, Rezende, Mugni; Caio Vidal, Everaldo e Biel.

Do outro lado, o Juazeirense sequer conseguiu avançar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro, garantido por mais um ano na quarta e última divisão do futebol no país. Com 16 pontos, ficou em sexto lugar no grupo 4 da competição somando quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Escalação do Juazeirense: Gleibson (Endrio); Dadinha, Abílio, Jamerson, João; Waguinho, Feijão, Nildo; Eric, Caíque e Ian.

🎥 Domingo de trabalho no CT Evaristo de Macedo #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/0DIGxbnGQP — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 8, 2023

Quem vai apitar o jogo hoje?

O árbitro do jogo entre Bahia e Juazeirense vai ser Bruno Pereira Vasconcelos.

Os assistentes serão Edvan de Oliveira Pereira, Jucimar dos Santos Dias e Bruno Fernandez Moreira.

A Federação Baiana de Futebol não divulgou se a partida contará com VAR na primeira fase do torneio.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Baiano

Além do jogo do Bahia hoje, a primeira rodada do Campeonato Baiano, estadual que reúne equipes das mais diversas regiões do estado baiano, traz outros embates durante a semana.

TERÇA-FEIRA, 10/01:

Itabuna x Jacobinense - 21h30

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Bahia x Juazeirense - 19h15

Barcelona de Ilhéus x Atlétibo BA - 21h30

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Bahia de Feira x Vitória - 19h15

Doce Mel x Jacuipense - 21h30

