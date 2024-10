Horário e onde assistir o jogo do Flamengo x Juventude hoje (26/10)

Neste sábado, 26 de outubro, tem jogo do Flamengo contra o Juventude pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 16h20 (de Brasília) e tem transmissão na TV aberta.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje, que tem como rival o Juventude vai passar na TV Globo e Premiere, a partir das 16h30.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Juventude se encontram hoje, dia 26 de outubro de 2024, em situações bem diferentes na tabela. O Flamengo está em 4º lugar, brigando pelo topo da tabela.

Por outro lado, o Juventude está em 15º lugar, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O time gaúcho precisa de pontos para garantir sua permanência na Série A, tornando o confronto com o Flamengo ainda mais decisivo. A equipe busca aproveitar qualquer falha do adversário e vem com força total para surpreender, mesmo como visitante

Escalação

O Juventude tem Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (ou Rodrigo Sam) e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (ou Nenê); Erick Farias (ou Marcelinho), Edson Carioca e Gilberto.

Hoje, o Flamengo pode levar a campo Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta; Michael e Gabigol.