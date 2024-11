Horário e onde assistir o jogo do Porto x Estoril no Campeonato Português (03/11/24)

Horário e onde assistir o jogo do Porto x Estoril no Campeonato Português (03/11/24)

Neste domingo, 3 de novembro, o Porto recebe o Estoril às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em mais um confronto decisivo da Liga Portugal. Com transmissão exclusiva da Disney+, a partida coloca frente a frente o gigante Porto, que busca alcançar o topo da tabela, e o Estoril, em sua luta para se distanciar da zona de rebaixamento e surpreender o adversário.

Como Assistir Porto x Estoril ao Vivo

Para quem deseja acompanhar o clássico português, o jogo entre Porto e Estoril será transmitido ao vivo pela plataforma Disney+. A partida promete grandes emoções e momentos decisivos, sendo uma oportunidade imperdível para os fãs da Liga Portugal assistirem a um dos principais duelos da rodada.

O Porto deve escalar Diogo Costa; Martim Fernández, Djaló, Pérez e Moura; Nico, Varela, Namaso, Pepê e Fábio Vieira; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

Já o Estoril deve levar Robles; Pina, Alvaro, Boma e Amaral; Costa, Holsgrove e Vinícius Zanocelo; Begraoui, Marques e Garcia. Técnico: Ian Cathro.

Retrospecto e Expectativas

Historicamente, o Porto tem ampla vantagem sobre o Estoril em confrontos diretos, especialmente jogando no Estádio do Dragão. Nas últimas cinco partidas entre as equipes, os Dragões venceram quatro, e o Estoril conseguiu um empate. No entanto, o histórico não garante facilidades para o Porto, que precisa entrar em campo focado para evitar surpresas.

A expectativa é de um jogo em que o Porto domine a posse e pressione o Estoril, enquanto a equipe visitante tenta explorar oportunidades em jogos de contra-ataque. Para os torcedores, a promessa é de um duelo intenso e de qualidade, com o Porto buscando a vitória para seguir firme na luta pelo título e o Estoril tentando conquistar um ponto valioso fora de casa.

Como Funciona o Campeonato Português

A Liga Portugal, também conhecida como Primeira Liga, é o principal campeonato de futebol de Portugal e reúne as melhores equipes do país em um sistema de pontos corridos. Cada temporada, composta por 34 rodadas, tem 18 clubes que se enfrentam em partidas de ida e volta. No final da temporada, a equipe com maior número de pontos é coroada campeã, enquanto as últimas duas colocadas são rebaixadas para a Segunda Liga, a segunda divisão do futebol português.

Além da disputa pelo título, o campeonato oferece vagas para competições europeias. O campeão e o vice garantem acesso direto à Liga dos Campeões da UEFA, enquanto o terceiro colocado disputa a fase preliminar. Já o quarto e o quinto colocados costumam ser classificados para a Liga Europa e a Liga Conferência, respectivamente, dependendo do desempenho dos tempos portugueses em outras competições.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.