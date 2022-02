Horário e onde assistir o jogo do Próspera x Chapecoense hoje – 02/02

Pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam nesta quarta-feira com transmissão

Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense visita o Próspera nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Anibal Torres Costa. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo da Chapecoense hoje.

Onde vai passar o jogo da Chapecoense hoje

O jogo entre Próspera e Chapecoense vai passar na Catarinense Fort TV, pay-per-view com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. O serviço está disponível pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos da competição no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

O elenco do Próspera não faz uma boa campanha este ano no Catarinense. Na lanterna sem pontos marcados, os anfitriões esperam contar com a vitória pela primeira vez na temporada já que sequer pontuaram. Com isso, devem escalar os melhores jogadores do plantel.

Enquanto isso, a Chapecoense aparece em primeiro lugar com 9 pontos marcados na competição até o momento, contabilizando três vitórias seguidas. Por isso, com o único e principal objetivo de manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Catarinense, o time visitante deve entrar com força total nesta quarta-feira.

Escalações de Próspera e Chapecoense

A Chape é a única que tem desfalques para o confronto de hoje. Reginaldo e Ronei não aparecem na convocação divulgada pela Chape.

Escalação do jogo do Chapecoense hoje: João Paulo; Fernando, Victor Becker, Frazan, Busanello; Marcelo Santos, Guedes, Maranhão; Pablo, Perotti, Sousa

Escalação do jogo do Próspera hoje: Igor Campos; Carlinhos, Lázio, Gullithi, Nikolas; Galiardo, Lucas Bessa, Lucas Sebastian; Pedrinho, Alex Bueno, Gabriel Henrique

Relembre como foi o último jogo do Próspera x Chapecoense.

Leia também:

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quarta (02/02)