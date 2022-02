Horário e onde assistir URT x Atlético-MG ao vivo hoje, quarta – 09/02

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Mineiro

O líder Atlético-MG do Campeonato Mineiro enfrenta o lanterna URT nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando em Estádio Zama Maciel, cidade de Patos de Minas, pela quinta rodada da temporada. Saiba onde assistir ao jogo do URT x Atlético-MG hoje.

Onde assistir o jogo do URT x Atlético-MG

O jogo entre URT e Atlético-MG no Campeonato Mineiro vai contar com a transmissão do Premiere (pay-per-view), sistema por assinatura, para todo o Brasil a partir das nove e meia da noite.

Para ter acesso ao Premiere, basta entrar em contato com a sua operadora de TV paga ou, então, acessar o site (www.premiere.globo.com) do serviço e conhecer os planos, variando entre R$49,90 até R$89,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Marco Aurélio Fazekas

Local: Estádio Zama Maciel

TV: Sem transmissão

Online: Premiere

URT e Atlético-MG no Campeonato Mineiro

URT – Gustavo Silva; Nininho, Davy, Euller, Jhonathan, Derlan, Iago, Evair, Frank, Cebolinha, Matheus

Na lanterna do Campeonato Mineiro, o URT precisa urgentemente da vitória nesta quarta-feira se quiser continuar vivo na busca pela parte de cima da tabela. Contabilizando apenas 1 ponto, empatou diante do Uberlândia no fim de semana.

Atlético-MG – Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes, Dodô; Tchê Tchê, Guilherme, Calebe, Dylan; Fábio Gomes, Sasha

Enquanto isso, o Galo se mantém como o grande líder da competição com 10 pontos. No entanto, se quiser manter o seu reinado por mais tempo, precisa vencer o confronto desta quarta-feira e, então, se distanciar do América que vem logo atrás na vice-liderança.

Relembre o último jogo do URT x Atlético-MG.