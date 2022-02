Horário e onde vai passar jogo do Audax x Flamengo hoje (10/02)

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira (10/02), as equipes de Audax e Flamengo se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, com transmissão ao vivo na fase de grupos. Por isso, além de saber as escalações, confira onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Audax e Flamengo vai contar com a transmissão do Cariocão Play (Pay-per-view), disponível para assinantes de todo o Brasil nesta quinta-feira ao vivo às sete da noite.

A plataforma pode ser acessada pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelo valor de R$ 27,90 a partida e R$49,90 todas.

FICHA TÉCNICA

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Local: Estádio da Cidadania

TV: Sem transmissão

Online: PPV Cariocão Play

Escalação do Audax x Flamengo

AUDAX:

O time do Audax viu o seu desempenho cair drasticamente durante durante as últimas rodadas. Com duas derrotas e um empate seguidos, o elenco espera contar com a força de sua torcida nesta quinta para garantir a vitória diante do favorito da temporada. Na tabela, está em nono com 4 pontos.

Escalação do Audax: Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás, João Vitor; Romarinho, Danilo, Fernand ; Misael, Anderson Lessa, Carlinhos.

FLAMENGO:

O elenco do Mengo vem de derrota no clássico FlaFlu durante o último fim de semana. No entanto, o time mostrou bom desempenho e empenho sob o comando do novo técnico, o português Paulo Sousa. Por isso, promete fazer bonito no duelo desta quinta-feira. Na tabela do Carioca, está em quarto lugar com 7 pontos.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Gustavo Henrique, Léo, Filipe Luís, Rodinei; Diego, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Gabriel, Marinho

Jogos do Campeonato Carioca 2022

Onze rodadas são realizadas na primeira fase do Campeonato Carioca utilizando o sistema de pontos corridos. Ao fim da competição, o último é declarado rebaixados para a segunda divisão e o vencedor o campeão.

A quinta rodada do Campeonato Carioca traz cinco jogos, onde dois foram realizados na quarta-feira e os outros três nesta quinta-feira. A seguir, confira todos os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Bangu 0 x 0 Madureira

Vasco 1 x 0 Portuguesa

Nova Iguaçu x Boavista – 15h30

Audax x Flamengo – 19h

Fluminense x Botafogo – 20h

