Tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023: datas e horários

Atual campeão, o Palmeiras busca o segundo título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco alviverde está no grupo três ao lado de Juazeirense, Rio Preto e Santana, com sede em São José do Rio Preto. Confira a tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023 e onde assistir cada um deles.

Se quiser ganhar o segundo troféu da Copinha, o Palmeiras terá de passar pela fase de grupos, chegar até a fase eliminatória e conquistar a vaga na final.

O Verdão está no grupo 3 ao lado de Rio Preto (São Paulo), Juazeirense (Bahia) e Santana (Amapá), com sede na cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. Serão três rodadas em pontos corridos, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase.

Calendário de jogos do Palmeiras na Copinha 2023

Confira a tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023.

PRIMEIRA RODADA - jogos do Palmeiras na Copinha 2023

Palmeiras x Juazeirense - Terça-feira, 03 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Haddad

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA RODADA - jogos do Palmeiras na Copinha 2023

Santana x Palmeiras - Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Haddad

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

TERCEIRA RODADA - jogos do Palmeiras na Copinha 2023

Rio Preto x Palmeiras - Segunda-feira, 09 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Haddad

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA FASE (Se o Palmeiras avançar):

1º lugar grupo 3 x 2º lugar grupo 4 (Atlético GO, Botafogo SP, Itabaiana e Sampaio Corrêa)

1º lugar grupo 4 (Atlético GO, Botafogo SP, Itabaiana e Sampaio Corrêa) x 2º lugar grupo 3

Palmeiras campeão da Copinha em 2022

Alvo de zoações dos adversários, o Palmeiras quebrou a barreira e, em 2022, conquistou o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio de futebol de base do Brasil.

Pelo grupo 28, o Verdão garantiu a primeira posição com 7 pontos, duas vitórias e um empate. Classificado, venceu o Mauá na terceira fase, o Atlético Goianiense na segunda e o Internacional nas oitavas de final. Pelas quartas de final, entretanto, teve um grande desafio perante o Oeste. Por 5 a 2, garantiu a sua classificação até a semifinal, onde bateu o rival São Paulo.

Na final, em 25 de janeiro de 2022, no Allianz Parque, ganhou do Santos por 4 a 0 para levantar o seu primeiro troféu da Copinha por toda a história, quebrando o tabu de que o Palmeiras não tem título da competição.

Relembre a trajetória do Palmeiras na Copinha de 2022.



Convocados do Palmeiras na Copinha 2023

Trinta jogadores foram convocados para defender o Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior em busca do bicampeonato.

Endrick, grande responsável pelo título de 2022, foi vendido para o Real Madrid, com valores que rodam entre 60 milhões de euros, segundo o UOL Esportes.

Da lista da edição passada, estão presentes o goleiro Natan, o lateral esquerdo Ian, os zagueiros Michel e Talisca, os meio-campistas Pedro Lima e Luis Guilherme e os atacantes Daniel, Kauan Santos, Kevin e Vitinho

Goleiros: Addi, Aranha e Natan

Laterais: Gilberto, Ian, Thauan e Thiago

Zagueiros: Gustavo Mancha, Henri, Michel, Pedro Felipe e Talisca

Meias: David Kauã, Léo, Luis Guilherme, Patrick, Pedro Lima, Thalys, Vitor André e Yago

Atacantes: Allan, Carlos Matheus, Daniel, Edney, Estêvão, Kauan Santos, Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e Wendell

