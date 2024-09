Horário jogo de Portugal hoje: onde assistir Portugal x Croácia nas eliminatórias (05/9)

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a transmissão ao vivo e informações de transmissão online do confronto da Liga das Nações entre Portugal e Croácia no Estádio da Luz, em Lisboa.

Tem Cristiano Ronaldo em campo no jogo de Portugal x Croácia nesta quinta-feira, 5 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília). Confira como acompanhar o jogão das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

O jogo de Portugal hoje vai passar no SporTV 3, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília), além da transmissão direta do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. Se já é assinante, pode acessar o aplicativo através do celular, tablet, computador e smart TV, com o e-mail e a senha de usuário.

Portugal tentará superar a decepcionante campanha na Euro 2024 ao receber a Croácia na partida de abertura do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2024/25.

INFORMAÇÕES

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da luz

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Escalações

Portugal: Martinez trouxe Geovany Quenda, Renato Veiga e Tiago Santos, enquanto dispensou João Cancelo, Danilo Pereira e Francisco Conceição. Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e o goleiro Rui Silva foram todos convocados, mas espera-se que o time continue capitaneado por Cristiano Ronaldo no topo.

Possível XI de Portugal: Costa; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Palhinha, Vitinha; B. Silva, Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

Croácia: Domagoj Vida e Marcelo Brozovic se aposentaram, enquanto Ivan continua presente, apesar de não ter contrato com o clube no momento. Lovro Majer, Josip Stanisic e Martin Erlic estão todos lesionados, enquanto Duje Caleta-Car é dúvida. Dalic pode trazer Marin Pongracic, Kristijan Jakic ou Marko Pjaca como lateral direito.

Possível XI da Croácia: Livakovic; Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, L. Sucic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.