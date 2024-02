Horário jogo do Corinthians x Cruzeiro: onde assistir a final da Supercopa feminina 2024

Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 18 de fevereiro, para disputarem o título da terceira edição da Supercopa. Com início às 10h25 (Horário de Brasília), a final do campeonato feminino vai ser na Neo Química Arena, na capital paulista.

O Timão é o atual campeão, enquanto o Cruzeiro busca o primeiro título.

Como funciona a final da Supercopa Feminina 2024?

A final da Supercopa Feminina é sempre em partida única. Em caso de empate, os times vão decidir quem será o grande campeão nos pênaltis. Como manda o regulamento, a disputa tem que começar em até 10 minutos do fim do segundo tempo.

Transmissão jogo do Corinthians x Cruzeiro

O jogo do Corinthians e Cruzeiro hoje na final da Supercopa Feminina vai passar na TV Globo e GloboPlay a partir das 10h25, horário de Brasília.

Na TV aberta, a emissora exibe de graça a final da competição de futebol feminino para todos os estados do Brasil. O torcedor também tem a opção de assistir tudo pelo aplicativo do seu celular no GloboPlay. De graça, dá para assistir a retransmissão da Globo na plataforma. É só se cadastrar com email e a senha, escolher a opção "Agora na TV" e aí assistir no conforto de casa.

Horário: 10h25 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Globo e GloboPlay

Premiação

A Supercopa do Brasil Feminina terá premiação recorde este ano. O campeão entre Corinthians e Flamengo vai ganhar o total de R$ 600 mil.

Já o vice-campeão leva para casa o total de R$ 400 mil. Os valores são distribuídos pela própria CBF como forma de recompensa. Nenhum outro time, com exceção do primeiro e segundo, ganham premiações.

No ano passado, o Corinthians venceu o Flamengo e conquistou o segundo título da Supercopa e levou R$ 500 mil.

