Corinthians x Flamengo: onde assistir a final da Supercopa Feminina 2023

Flamengo ou Corinthians, quem será o campeão da Supercopa do Brasil Feminina 2023? As equipes entram em campo neste domingo, 12 de fevereiro, para disputarem o título da segunda edição do torneio. Com início às 10h15 (Horário de Brasília), a final da Supercopa Feminina vai ser na Neo Química Arena, na capital paulista.

O Timão é o atual campeão, enquanto o Mengo busca o primeiro título.

Thayslane de Melo Costa vai apitar a final neste domingo, com as assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz e Anne Kesy Gomes de Sá. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro vai comandar o VAR.

Como funciona a final da Supercopa Feminina 2023?

A final da Supercopa Feminina do Brasil reúne os dois vencedores das semifinais. Esta, no entanto, é apenas a segunda edição do torneio de futebol feminino.

A data, horário e o local da decisão é sempre determinado pela CBF dias antes da bola rolar. Para determinar o palco dos jogos, a entidade utiliza as seguintes regras: clube da Federação Estadual melhor posicionada no RNF/FF e clube melhor posicionado no RNC/FF de 2023.

A final da Supercopa Feminina é sempre em partida única. Em caso de empate, os times vão decidir quem será o grande campeão nos pênaltis. Como manda o regulamento, a disputa tem que começar em até 10 minutos do fim do segundo tempo.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians x Flamengo feminino hoje

O jogo do Corinthians e Flamengo hoje na final da Supercopa Feminina vai passar na Globo, SporTV e GloboPlay a partir das 10h15, horário de Brasília.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a emissora exibe de graça a final da competição de futebol feminino com narração de Renata Silveira e os comentários de Ana Thaís Matos, Pedrinho e Janette Arcanjo.

Enquanto isso, na TV fechada, o torcedor pode sintonizar o SporTV para curtir as emoções do clássico das torcidas neste domingo. Aqui, a narração vai ser de Natália Lara ao lado dos comentaristas Carlos Eduardo Lino, Alline Calandrini e Paulo César de Oliveira.

O torcedor também tem a opção de assistir tudo pelo aplicativo do seu celular no GloboPlay. De graça, dá para assistir a retransmissão da Globo na plataforma. É só se cadastrar com email e a senha, escolher a opção "Agora na TV" e aí assistir no conforto de casa.

Horário: 10h15 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

+Com gols de Vini Jr, Real Madrid é campeão Mundial de Clubes 2023

Premiação

A Supercopa do Brasil Feminina terá premiação recorde este ano. O campeão entre Corinthians e Flamengo vai ganhar o total de R$ 500 mil.

Já o vice-campeão leva para casa o total de R$ 300 mil. Os valores são distribuídos pela própria CBF como forma de recompensa. Nenhum outro time, com exceção do primeiro e segundo, ganham premiações.

Além dos valores em dinheiro, os elencos também ganham a taça, para o vencedor, e as medalhas em dourado e prata durante a premiação.

No ano passado, o Corinthians venceu o Grêmio e conquistou o primeiro título da Supercopa, mas só ganhou a taça em prata. Nenhuma premiação em dinheiro foi entregue, diferente do futebol masculino onde o campeão e o vice embolsaram grandes quantias.

+ Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo

Quem é o atual campeão da Supercopa?

O Corinthians é o atual campeão da Supercopa do Brasil Feminina.

Na temporada passada disputaram a competição as equipes de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, ESMAC, Cruzeiro e Real Brasília. O torneio seguiu o mesmo modelo, com as quartas de final, semifinal e a final sempre em jogo único.

O Timão passou pelo Palmeiras na primeira fase (3x0), depois na semifinal diante do Real Brasília (2x0) e por fim, na decisão pelo título, bateu o Grêmio em casa, na Neo Química Arena, sem dificuldades (1x0).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

+ Após 3º lugar, veja os memes do Flamengo no Mundial de Clubes 2023