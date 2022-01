Íbis x Salgueiro: onde assistir, horário e escalações hoje – 30/01

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, equipes se enfrentam com transmissão ao vivo

Duas grandes equipes do futebol, Íbis x Salgueiro, se enfrentam neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 15h (horário local), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano no Estádio dos Aflitos. Dessa maneira, com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Íbis x Salgueiro hoje O jogo entre Íbis x Salgueiro neste domingo vai passar na IBÍS TV, canal do Youtube gratuito para todos os torcedores, a partir das três horas da tarde. Para acompanhar ao jogo do Campeonato Pernambucano, basta acessar o canal do Íbis no Youtube, procurar pelo link do confronto ao vivo e apreciar cada lance. O Youtube, entretanto, também está disponível para aplicativo em Android e iOS.

Horário: 15h

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV do Íbis no Youtube

Escalação de Íbis x Salgueiro

As equipes entram em campo neste domingo sem desfalques em seus times.

Provável escalação do Íbis: Lucas Peixe; Thyego, Oséas, Widson, Vitor Leão; Celestino, Roberto, Felipe Almeida, Matheuszinho; Kelven, Rosivaldo

Provável escalação de Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Eduardo Faveiro, Lucas Franco; Hebert, Cal Rodrigues, Wescley, Valdeir; Robinho, Hudson

Como estão as equipes no Campeonato Pernambucano?

O Íbis não teve sorte na primeira rodada do Pernambucano. Isso porque, diante do Náutico, o elenco acabou derrotado jogando fora de casa e, por isso, terminou a rodada em 9ª posição da classificação sem nenhum ponto marcado na conta. Agora, jogando em casa, com a força de sua torcida, espera mostrar o melhor do seu desempenho ao adversário e levar a vitória em seu favor.

Do outro lado, o time do Salgueiro vem em 6º lugar com apenas um ponto marcado depois de ficar no empate diante do Caruaru City, jogando em casa, no domingo pela partida de estreia. Com esse resultado, o elenco conseguiu ao menos um ponto, mas não o suficiente se quiser disputar a classificação na parte de cima da tabela.

