Iguatu x Caucaia: onde assistir ao jogo do Cearense hoje – 24/01

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Cearense, as equipes de Iguatu x Caucaia se enfrentam nesta segunda-feira, 24/01, a partir das 19h (horário de Brasília), jogando no Estádio Morenão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Iguatu x Caucaia O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta segunda-feira.

O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Iguatu x Caucaia

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta segunda-feira.

Iguatu: Léo; Talisson, Uesles, Marconi, Dodó; Elivelton, Hugo Freitas, Bruno Ocara, Romário; França, Romário Becker

Caucaia: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Lucas Neres; Wilker, Guto, Santos, Vanderlan; Dú Paraíba, Bravo

Como estão as equipes na temporada?

O Iguatu deixa a desejar na temporada do Campeonato Cearense até o momento. Isso porque, em 5ª posição com apenas 7 pontos, o elenco venceu duas partidas, empatou outra e perdeu também duas. Por isso, precisa da vitória nesta segunda-feira se quiser subir na classificação e então lutar pela vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Caucaia é o atual líder da tabela com 13 pontos, isto é, venceu quatro partidas e empatou somente uma, com 100% de aproveitamento sem perder nenhum jogo. É por isso que, com os seus melhores jogadores disponíveis, pretende manter a escalação e aumentar a vantagem do topo.

