Ilhas Faroé x Lituânia: onde assistir e horário da Liga das Nações (11/06)

Neste sábado, 11 de junho, as equipes de Ilhas Faroé x Lituânia buscam a primeira vitória na Liga das Nações em confronto válido pela terceira rodada da Liga C no grupo um. Com a bola rolando a partir das 13h (horário de Brasília) no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Ilhas Faroé x Lituânia ao vivo?

O jogo entre Ilhas Faroé x Lituânia hoje na Liga das Nações vai passar na ESPN e Star+.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal da ESPN é quem exibe para todo o Brasil o duelo deste sábado na Liga das Nações, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming por assinatura, seja pelo site (www.starplus.com), aplicativo para celular, tablet, no computador ou na smart TV.

Informações do jogo da Ilhas Faroé e Lituânia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, nas Ilhas Faroé

Arbitragem: Igor Pajac

Onde assistir: ESPN e Star +

+Vinícius Júnior salário em 2022: quanto ganha o atacante do Real Madrid?

Ilhas Faroé e Lituânia na Liga das Nações

Ainda sem vencer na Liga das Nações, a seleção da Ilhas Faroé precisa driblar a má sorte para conquistar o seu primeiro ponto e lutar pela vaga até a próxima fase. Mesmo diante de grandes oponentes no grupo um da Liga C, a terceira divisão, o elenco ainda sem chances.

Do outro lado, a Lituânia segue na lanterna do grupo após ser derrotada por Luxemburgo e a Turquia, com oito gols tomados até agora e nenhum marcado. Por essa razão, o elenco lituano está em uma complicada situação e, jogando fora de casa, deverá tomar drásticas medidas para evitar o rebaixamento.

Escalação das Ilhas Faroé: Nielsen; Faero, Askam, Davidsen, Ari Jonsson; Rolantsson, Vatnhamar, Olsen, Jakup; Hansson e Klaemint Olsen. Técnico: Hakan Ericson

Escalação da Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Satkus, Klimavicius, Sirvys; Megelaitis, Armanavičius, Novikovas, Golubickas; Dolznikov e Laukzemis. Técnico: Valdas Ivanauskas

Palpite Ilhas Faroé x Lituânia

São duas seleções que não desempenham grande destaque em seu grupo na Liga das Nações mas, até aqui, a Ilhas Faroé é quem pode garantir a vitória.

Jogando em casa, a equipe conta com jogadores tarimbados e conhecidos pelo futebol europeu e, por essa razão, sai na frente para conquistar os três pontos.

A Lituânia tomou seis gols da Turquia na rodada passada, totalmente sem confiança para enfrentar o novo adversário neste sábado.

Classificação do grupo do Ilhas Faroé e Lituânia

As seleções da Lituânia e Ilhas Faroé disputam a Liga C da Liga das Nações pelo grupo um, ao lado das outras equipes da Turquia e Luxemburgo.

Lembrando que a primeira colocada segue para a divisão superior, enquanto o lanterna de cada grupo é rebaixado ao fim da temporada para a última divisão, a Liga D.

1 Turquia – 6 pontos

2 Luxemburgo – 6 pontos

3 Ilhas Faroé – 0 ponto

4 Lituânia – 0 ponto