Inglaterra x Polônia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 31/03

Inglaterra e Polônia se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Wembley, em jogo da terceira rodada do grupo I nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Inglaterra x Polônia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe inglesa venceu a Albânia no último fim de semana por 2 a 0. Agora, entra em campo buscando os três pontos para, assim, continuar em primeiro lugar no seu grupo para adquirir a vaga direta no Mundial de 2022 no Catar.

Do outro lado, a Polônia conta com um grande desfalque em seu elenco titular. Lewandowski, jogador do Bayern de Munique, lesionou-se no fim de semana na vitória por 3 a 0 contra a Andorra e agora não está mais apto para jogar, com previsão de até quatro semanas fora.

Possíveis escalações de Inglaterra x Polônia

Possível Inglaterra: Pope; Walker, Shaw, Maguire, Stones; Phillips, Mount, Rice; Lingard, Sterling, Harry Kane.

Possível Polônia: Szczesny; Bereszyński, Piatkowski, Glik, Rybus; Krychowiak, Milik, Jozwiak, Zielinski; Szymański, Piatek.

Classificação do grupo I nas Eliminatórias da Copa

No grupo I, a Inglaterra lidera com seis pontos. Já Polônia e Hungria seguem empatadas brigando pela vice-liderança. A Albânia vem logo atrás com três, enquanto Andorra e San Marino estão zerados.

Lewandowski tem lesão confirmada e desfalca Polônia nas Eliminatórias