Equipes entram em campo neste domingo pela quarta rodada do Campeonato Paulista

Inter de Limeira x Botafogo-SP: onde assistir e horário do jogo hoje – 06/02

Inter de Limeira x Botafogo-SP: onde assistir e horário do jogo hoje – 06/02

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, as equipes Inter de Limeira x Botafogo-SP entram em campo neste domingo, 06/02, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Inter de Limeira x Botafogo-SP

O jogo tem transmissão do pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva. O serviço do Premiere está disponível através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já no Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Em último lugar pelo grupo C, o Botafogo tem cinco pontos, ou seja, cinco a menos do que o Palmeiras, o atual líder da competição. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, consegue diminuir a diferença com o adversário e, então quem sabe, passa-lo nas próximas rodadas.

Enquanto isso, a Inter de Limeira aparece em último lugar no grupo A com dois pontos depois de empatar entre os seus dois confrontos que disputou. Dessa maneira, o elenco precisa vencer o jogo de hoje se quiser continuar na briga para chegar até a próxima fase.

Escalação de Inter de Limeira e Botafogo-SP

As equipes no confronto de hoje devem manter a mesma escalação da última rodada na competição.

Escalação do Inter de Limeira hoje: Lucas; Rafael Carioca, Alexandre, Rodolfo, Leonardo Da Silva; Jhony, Matheus Galdezani, Osman; Felipe, Geovane, Ronaldo

Escalação do Botafogo-SP hoje: Deivity; Marlon, Diego Guerra, Joaquim, Jean; Tárik, Filipe Soutto, Emerson Santos, Rafael Tavares; Dudu, Matheus Carvalho

Relembre como foi o último jogo do Botafogo-SP no Paulistão.

Leia também:

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação