Inter de Limeira x Mirassol: onde assistir e horário do Paulistão – 13/02

Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Paulistão neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 13/02, o confronto entre Inter de Limeira x Mirassol será realizado a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, com transmissão ao vivo. Saiba as escalações, arbitragem, que horas e onde assistir Inter de Limeira x Mirassol hoje.

Onde assistir Inter de Limeira x Mirassol hoje

O jogo da Inter de Limeira x Mirassol hoje, pelo Campeonato Paulista, vai passar no Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) a partir das 11h pelo horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view da Rede Globo só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso pelo site por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho

TV: Sem transmissão

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Inter de Limeira e Mirassol no Paulistão 2022

Inter de Limeira: Na lanterna do grupo A com 5 pontos, a Inter de Limeira volta a jogar neste domingo depois de perder para o RB Bragantino fora de casa por goleada. Com o principal objetivo de conquistar a classificação até a próxima fase, o elenco promete dar o seu melhor nos gramados hoje.

Mirassol: Enquanto isso, o Mirassol perdeu para o Corinthians na rodada passada, mas se garante em segundo lugar no grupo C com 8 pontos, isto é, contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota em sua campanha do Campeonato Paulista.

Escalação do Inter de Limeira x Mirassol

Escalação do Inter de Limeira – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo, Xandão, Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Jhony Douglas, Felipe Braxola; Diego Tavares, Ronaldo Silva, Tito

Escalação do Mirassol – Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan, Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Du Fernandes; Negueba, Zeca, Fabrício

Relembre como foi o último jogo entre Inter de Limeira e Mirassol.

