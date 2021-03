Inter de Milão x Atalanta: onde assistir e possíveis escalações – 08/03/2021

Inter de Milão e Atalanta se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Antonio Conte aumenta a vantagem que tem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Inter de Milão x Atalanta: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Sportv, na tv fechada. SKY: 39, CLARO/NET: 39, VIVO:339/539, OI TV: 39

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano com cinquenta e nove, a Inter entra em campo nesta segunda com o propósito de aumentar a vantagem que possui e, assim, liderar com folga. Então, se anotar os três pontos, a diferença com o vice-líder sobe para seis. Para o jogo de hoje, a Inter não possui nenhuma nova baixa em seu plantel.

Enquanto isso, a Atalanta também está na parte de cima da tabela. Em 6º com quarenta e nove, segue viva na competição em busca do título da temporada. Se vencer hoje, desbanca a Juventus no saldo de gols e termina a rodada em terceiro lugar com cinquenta e dois. Dessa maneira, os visitantes não possui em seu plantel apenas Sutalo.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Atalanta

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Possível Atalanta: Gollini (Sportiello); Palomino, Toloi, Romero; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Ilic, Muriel, Malinovskyi.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez durante a semana pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, a Atalanta goleou o Crotone por 5 a 1 jogando em casa.

Por outro lado, a Inter também venceu, mas somente por 2 a 1 contra o Parma.

