Inter de Milão x Sassuolo: onde assistir, horário e escalações (07/04)

Inter de Milão e Sassuolo se enfrentam nesta quarta-feira (07) a partir das 13h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Antonio Conte aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Inter de Milão x Sassuolo: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

Canal Sportv, na tv fechada. SKY: 39, CLARO/NET: 39, VIVO:339/539, OI TV: 39

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Sassuolo

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Young, Perisic, Eriksen, Hakimi, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Possível Sassuolo; Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

Como chegam as equipes para a partida?

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano com a vantagem de oito pontos, a Inter de Milão entra em campo nesta quarta-feira com o propósito de aumentar ainda mais a sua folga na liderança, podendo assim garantir-se cada vez mais próximo do título. Em seu plantel, Brozovic e Bastoni estão indisponíveis.

Por outro lado, o Sassuolo aparece em 9ªposição com quarenta pontos. Dessa maneira, precisa continuar somando pontos para conquistar uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Por fim, não pode contar com Defrel, Romagna, Caputo, Berardi, Bourabia, Locatelli, Ferrari e Müldür.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo no sábado (03) pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Sassuolo empatou com a Roma em 2 a 2, enquanto a Inter venceu o Bologna em 1 a 0.

