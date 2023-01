Elenco do Vasco vai enfrentar o Inter Miami no sábado, 21 de janeiro de 2023 em amistoso na pré-temporada

Inter Miami CF: quem é o adversário do Vasco no amistoso em 2023

Em pré-temporada em Orlando, na Flórida, o Vasco tem compromisso marcado no próximo sábado, 21 de janeiro, diante do Inter Miami CF, clube do estado norte-americano. Esta será a primeira vez que se enfrentam dentro de campo. Conheça o elenco do time e a história.

Jogadores do Inter Miami CF

O elenco do Inter tem jogadores das mais diferentes nacionalidades. A surpresa é que dois brasileiros pertencem ao clube neste momento, além de um experiente argentino que o torcedor conhece muito bem.

O goleiro Callender é o titular do Inter Miami. Ele é norte-americano, tem 1,91m e 25 anos. Ele já jogou nas categorias de base do UC Barkeley, San Francisco Glens e desde então o Miami, com passagens pelo time do Fort Lauderdale, do mesmo grupo.

Os brasileiros no time de Miami são Gregore e Jean Mota. O primeiro tem passagens pelo Joseense, São Carlos, o time B do Santos e Bahia. Em 2021 ele transferiu-se para o Inter Miami, onde permanece como titular.

Jean Mota, por outro lado, é um nome bastante conhecido. Jogou no Fortaleza em 2015, passou pelo Santos em 2016 e em 2022 se transferiu ao Inter. Jean já jogou Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão com o Peixe.

Gonzalo Higuaín, argentino que já participou de Copa do Mundo com a Argentina, estava no clube, mas se aposentou no fim de 2022.

Confira o time titular:

Escalação do Inter Miami CF: Callender; Mcvey, Mabika, Lowe, Yedlin; Gregore, Jean Mota, Pozuelo; Taylor, Lassiter e Martínez.

GOLEIROS: Callender, Marsman, CJ dos Santos e Cole Jensen

LATERAIS: Kieran Gibbs, Noah Allen, DeAndre Yedlin, Christopher McVey e Harvey Neville

ZAGUEIROS: Damion Lowe, Ryan Sailor, Aimé Mabika e Ian Fray

VOLANTES: Gregore e Victor Ulloa

MEIAS: Jean Mota, Benjamín Cremaschi, Emerson Rodríguez e Rodolfo Pizarro

ATACANTES: Robert Taylor, Ariel Lassiter, Robbie Robinson, Edison Azcona, Jake LaCava, Felipe Valencia, Josef Martínez e Corentin Jean

História do Inter Miami CF

Diferente do adversário brasileiro, o Inter Miami é um clube recente. Com sede em Miami, na Flórida, Estados Unidos, ele foi organizado e anunciado como o novo time da Major League Soccer em 29 de janeiro de 2018.

O proprietário e CEO do clube é Jorge Mas. Em sua descrição no site oficial, o Inter Miami se define como um 'time hiperglobal, mas local, que representa nossos torcedores e nossa cidade'.

Em 6 de novembro de 2018, uma votação entre a comunidade teve 60%, com 61, 753 votos, em favor do referendo do Miami Freedom Park, o estádio do Inter Miami. Ali, o espaço receberia as grandes disputas da MLS na temporada. O anúncio e a revelação do local saiu um dia depois.

O Estádio Miami Freedom Park tem 160 acres com financiamento privado. Ele fica próximo ao Aeroporto Internacional de Miami, com espaço para receber 28 mil torcedores.

Conforme o Inter ia anunciando o estádio, locais de treinamento e planejamento, a diretoria trouxe em 2019 os treinadores juvenis como Juan Carlos Michia e Victor Pastora para a equipe técnica. Outros profissionais como Kurt Schmid, Niki Budalic e Jason Kreis também fizeram parte da história de criação do clube.

Depois de muito planejamento, o Inter Miami estreou na Major League Soccer, o Campeonato de futebol dos Estados Unidos, em 1 de março de 2020. O duelo aconteceu no Estádio Banc of California contra o Los Angeles FC. Os anfitriões venceram por 1 a 0.

Atualmente, o presidente do Inter Miami é David Beckham, ex-jogador. Ele também é sócio proprietário.

Happy Birthday to the Boss himself, David Beckham🎉⚽️#InterMiamiCF pic.twitter.com/bkzjUOTW1b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2021

Gonzalo Higuaín se aposentou no time

O argentino Gonzalo Higuaín chegou ao Inter Miami em 2020, quando teve uma breve passagem pela Juventus, da Itália, no ano anterior.

Gonzalo decidiu se aventurar nos Estados Unidos depois de duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, insatisfatórias dentro de campo. No Brasil, em 2014, ele foi responsável por perder muitos gols contra a Alemanha.

O argentino fez a sua última partida em 17 de outubro de 2022, até anunciar a sua aposentadoria do futebol. Foram 70 partidas e 29 gols marcados pelo Inter Miami CF.

Gonzalo Higuaín também jogou no River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e o Inter para encerrar a carreira.

Relembre alguns momentos do argentino no time.



Onde assistir o amistoso do Vasco?

O amistoso entre Vasco e Inter Miami no sábado será transmitido pelo CazéTV no Youtube e Twitch ao vivo e de graça para o torcedor.

O confronto não tem transmissão na TV, mas dá para assistir de graça na plataforma de vídeos seja pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv se o aparelho for compatível.

Outra opção é o canal do Casimito na Twitch, plataforma ao vivo de graça também para todo o público no Brasil. O torcedor não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

