Ferroviária x Corinthians: saiba onde assistir a final do Paulistão Feminino

Ferroviária x Corinthians decidem neste domingo (20), às 11h, na Arena Fonte Luminosa, o título da Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Logo depois do Timão vencer o primeiro confronto por 3 a 1, na Arena Barueri, as equipes voltam a se enfrentar com a equipe da capital muito próximo do caneco. Saiba então onde assistir a decisão entre Ferroviária x Corinthians.

As meninas do Alvinegro, além da vantagem do empate, podem perder por até um gol de diferença que mesmo assim são campeãs.

Onde assistir Ferroviária x Corinthians?

A partida deste domingo (20) não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir Ferroviária x Corinthians, no canal de tv por assinatura da SporTV, que exibe o jogo ao vivo para todo o Brasil.

O Facebook do Paulistão Feminino também exibe a final entre Ferroviária x Corinthians, assim o torcedor também pode assistir pela plataforma, de onde estiver.

EM BUSCA DA GLÓRIA!@guerreirasgrena e @SCCPFutFeminino: quem levará o título do Paulistão Feminino 2020?

As equipes se enfrentam neste domingo (20), na Arena da Fonte, pela volta da grande final.

A bola rola às 11h e você assiste AO VIVO no meu Facebook.#PaulistãoFemininoNoFB pic.twitter.com/9m950MkJOQ — Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) December 20, 2020

Favorita, equipe do Corinthians é atual campeã

O Corinthians é o atual campeão do torneio. Em 2019, o Timão venceu o São Paulo na grande decisão, mas em partida que contou com 28 mil torcedores na Neo Química Arena. Entretanto, devido à pandemia da Covid-19, a decisão deste ano não terá presença de público. Ademais, além do título do ano passado, as meninas da equipe alvinegra são as atuais campeãs do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Timão sagrou-se bicampeão ao vencer o Avaí Kindermann.

Para o confronto contra a equipe de Araraquara, o Timão conta com o título que venceu em cima das Guerreiras Grenás na final da Copa Libertadores do ano passado. No entanto, a Ferroviária conta com um triunfo para vencer o o Corinthians. No Brasileirão do ano passado, a equipe de Araraquara eliminou as meninas corintianas da competição, e espera repetir o feito, para então tirar o troféu das mãos do alvinegro.

Escalações

Ferroviária:

GOL – Luciana;

DEF – Barrinha, Jéssica, Luana e Carol Tavares;

MEI – Amanda, Rafa Mineira e Aline Milene;

ATA – Nenê, Chú e Sochor.

Corinthians:

GOL – Lelê

DEF – Tamires, Poliana, Érika e Katiuscia;

MEI – Indryd, Diany e Gabi Zanotti;

ATA – Adriana, Gabi Nunes e Giovanna Crivelari.