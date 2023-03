Internacional x Caxias: horário e onde assistir a final do Gaúcho 2023

Na tarde deste domingo (26), as equipes de Internacional e Caxias duelam às 18h (horário de Brasília), em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, no confronto de volta da semifinal no Campeonato Gaúcho. O jogo do Inter hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil e o vencedor de hoje vai jogar contra Grêmio na final.

Em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, a disputa de pênaltis vai decidir quem avança para a final do Campeonato Gaúcho.

O regulamento da Federação Gaúcha de Futebol não prevê prorrogação, muito menos a validação de gols fora de casa entre as equipes. Vence quem obter mais gols entre os dois confrontos, mas se a igualdade acontecer entre os dois embates, aí as penalidades máximas vão resolver.

Assistir jogo do Inter hoje ao vivo

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, e o GloboPlay exibem o jogo do Inter hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 18h.

Internacional e Caxias empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal no Gauchão. Alan Patrick abriu o placar com cinco minutos de jogo no primeiro tempo, mas Mercado fez contra aos 16, deixando tudo igual.

Está tudo em aberto na decisão. Quem vencer a partida carimba o passaporte para a final do Campeonato Gaúcho na temporada. O Inter tem a vantagem por estar em casa, mas o Caxias tem todo o gás necessário para jogar de igual para igual com o rival.

Na primeira fase, o Inter terminou em segundo lugar e o Caxias em terceiro.

Escalações de Internacional x Caxias

Como nenhum dos treinadores tem novos desfalques, é provável que repitam as escalações do primeiro jogo na semifinal.

Internacional: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Matheus Dias, Johnny, Maurício, Alan Patrick; Luiz Adriano e Pedro Henrique.

Caixas: Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando Fonseca, Dudu Mandai; Marlon, Guedes, Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron.

Onde vai ser a final do Campeonato Gaúcho?

O Grêmio já está classificado para a final do Campeonato Gaúcho. A disputa entre o Tricolor e o vencedor do duelo entre Internacional ou Caxias ainda não tem data marcada. Assim que a partida da semifinal terminar neste domingo, a Federação Gaúcha de Futebol deve divulgar as principais informações sobre a decisão do título. Os horários também serão definidos.

A final do Campeonato Gaúcho é disputada em dois jogos, ou seja, cada time tem a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez. Como o Grêmio já está classificado, ele vai decidir a volta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, porque obteve a melhor campanha na primeira fase.

Daí, se Caxias ou Inter passarem para a final, o primeiro jogo vai ser na casa do elenco.

JOGO DE IDA

Inter ou Caxias x Grêmio

Data: a ser definida

Local: a ser definido

JOGO DE VOLTA

Grêmio x Inter ou Caxias

Data: a ser definida

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

VEJA: Corinthians vai vender a Neo Química Arena?